Elisabetta Gregoraci, le lacrime di dolore: “Non può essere operata”

Elisabetta Gregoraci non ce la fa e racconta la verità ai suoi fan, coprendo le lacrime con gli occhiali da sole.

Elisabetta Gregoraci è una showgirl di Soverato (Catanzaro) classe 1980. Nel 1997 approda a Miss Italia con la fascia di Miss Calabria e diventa il volto di diversi brand nazionali ed internazionali come Giorgio Armani, Dolce&Gabbana o Egon von Furstenberg per citarne alcuni. La troviamo in piccole apparizioni ed anche in serie tv come Le ragazze di Piazza di Spagna 3 (nel 2000), Un medico in famiglia (2003), Il mammo (2004) e Fratelli Benvenuti (2010).

La Gregoraci prende parte anche a programmi tv dal calibro di Libero (nel 2004), Sipario del Tg4 (nel 2005-2006), ma il vero successo televisivo arriva nel 2012 quando è al timone di Made in Sud e vi resta fino al 2019. Dal 2017 è la padrona di casa sul palco di Battiti Live, mentre nel 2020 entra nella casa del Grande Fratello Vip. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal 2008 al 2017 è stata sposata con Flavio Briatore che l’ha resa madre di Nathan Falco (2010).

Le lacrime di dolore di Elisabetta Gregoraci

Se si fa una visita al profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci saltano subito all’occhio delle presenze costanti. Una è quella, ovviamente, del figlio Nathan Falco, mentre l’altra è quella di Diva, la sua cagnolina yorkshire.

Si sa che i cani sono i migliori amici dell’uomo, in grado di dare affetto a prescindere dalla situazione e sempre pronti a scondinzolare per far sentire il loro amore. La cagnolina Diva, ad aprile, ha avuto i primi problemi ed ha subito un delicato intervento ad una zampetta: un’operazione durata qualche ora che aveva provocato agitazione ed ansia nella Gregoraci.

Il peggio sembrava passato, ma purtroppo non è così. Elisabetta, tramite una storia postata sul suo profilo Instagram, ha voluto dare un triste annuncio ai suoi follower. Compare in compagnia della cagnolina e nasconde le lacrime dietro grandi occhiali da sole mentre scrive: “Il veterinario mi ha detto che Diva non migliora e non può essere operata. Spero si possa riprendere. La amo tanto tanto..non sono pronta”.

Inutile dirlo, i suoi fan le sono stati fin da subito vicino e le hanno dato la forza di superare questo momento, convinti che Diva sia forte e riuscirà a superare anche questa.

Cancellato il nuovo programma di Elisabetta Gregoraci

La vita professionale di Elisabetta Gregoraci, nel frattempo, ha subito una battuta d’arresto. Già mesi fa si parlava di una sua possibile conduzione ad Honolulu, programma su Italia 1, ma alla fine si è preferita Fatima Trotta.

La Gregoraci era pronta a tornare sul piccolo schermo al fianco di Pino Insegno con la trasmissione Double Song, un mix tra quiz musicale e game show, ma purtroppo, alla fine, la Rai ha deciso di cancellare questo programma insieme ad altri 14 per problemi importanti di budget. Quattro mesi di lavoro e, ad una settimana dall’inizio, una doccia fredda per Elisabetta.