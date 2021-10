Sabrina Salerno, il racconto del dramma famigliare: “Se ne è andato senza mai…”

Ancora oggi Sabrina Salerno soffre se pensa a quello che è successo nella sua famiglia.

Sabrina Salerno è una cantante ed una showgirl di Genova classe 1968. A 16 anni viene eletta Miss Liguria e questo le permette di muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo. Inizialmente come una ragazza timida e riservata che, però, con il passare del tempo tira fuori la grinta. Nel 1985 partecipa a Premiatissima con Johnny Dorelli. Ma la sua vera passione è il mondo della musica così debutta con il primo singolo Sexy Girl ed è subito un grande successo con la canzone che scala le classifiche italiane e tedesche.

Poi è la volta di Boys che, ancora oggi, è un successo in tutto il mondo. Nel 1991 partecipa al Festival di Sanremo al fianco di Jo Squillo con il celebre brano Siamo Donne. Una carriera in ascesa, che la porta sui palchi di tutto il mondo. Nel 2020 è co-conduttrice del Festival di Sanremo, mentre nel 2021 è concorrente di Ballando con le stelle. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2006 è sposata con l’imprenditore tessile Enrico Monti che l’ha resa madre di Luca Maria (2004).

Sabrina Salerno racconta il suo dramma famigliare

Verrebbe da pensare che Sabrina Salerno abbia avuto sempre una vita serena, ma purtroppo non è stato così ed è lei stessa a raccontarlo: “Mia madre è rimasta incinta a diciotto anni. Mio padre di anni ne aveva venticinque e se ne è andato senza mai riconoscermi”.

Inoltre, fino ai cinque anni è cresciuta con i nonni perché la mamma lavorava sempre e non poteva dedicarsi a lei. Da adolescente, la Salerno ha deciso di fare un test del DNA per dimostrare al padre che era lui il vero padre. Davanti l’evidenza lui l’ha riconosciuta legalmente e le ha chiesto scusa per come si è comportato in passato.

In quell’occasione i due si sono abbracciati, ma poi la showgirl non l’ha più cercato perché la ferita provocata era troppo profonda ed ancora sanguinante: non voleva costringerlo a darle attenzioni ora che era obbligato. Era il mese di aprile, neanche il tempo di ritrovare il papà che lui nel mese di luglio è venuto a mancare: “Una voce interiore mi ha spinta verso di lui prima che se ne andasse. Oggi sono serena”.

Come procede l’amore tra Sabrina Salerno ed il marito?

Sabrina Salerno ha conosciuto Enrico Monti nel 1993, in sala incisione. I due sono diventati genitori di Luca Maria nel 2004, mentre nel 2006 si sono sposati. L’uomo non ama i riflettori e preferisce rimanere ai margini e dedicarsi alla sua azienda, la famosa Tessitura Monti.

I due sono molto uniti ed innamorati, nonostante gli anni che passano. Eppure la Salerno rivela che: “Non sempre è stato facile, abbiamo vissuto alti e bassi. Ma l’onestà e la sua moralità sono valori che condivido con mio marito”. Al tempo stesso però è consapevole del fatto che quando lo ha conosciuto, all’età di 24 anni, lui è stato in grado di salvarla e di darle l’amore di cui aveva bisogno.