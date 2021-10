Caterina Balivo è pronta al ritorno: ecco dove la vedremo | L’indiscrezione

Dopo l’addio a Vieni con me, Caterina Balivo è pronta per tornare in tv in un programma molto seguito.

Caterina Balivo è una conduttrice televisiva di Napoli classe 1980. Nel 1999 arriva terza a Miss Italia ed esordisce come valletta in Scommettiamo che..? continuando la sua collaborazione con la Rai come inviata de I Raccomandati e di Miss Italia. Finalmente arriva alla conduzione nel 2003 con Unomattina Estate Weekend e poi, per due anni, con Unomattina.

Dal 2005 al 2017 è al timone di Telethon fino ad arrivare ad allietare i pomeriggi dei telespettatori con Detto Fatto. Nel 2021 è tra i giudici de Il cantante mascherato. Per quanto riguarda la sua vita privata, dal 2014 è sposata con Guido Maria Brera che l’ha resa madre di Guido Alberto (2012) e di Cora (2017).

Il ritorno in tv di Caterina Balivo

Caterina Balivo è uno dei volti più amati del piccolo schermo. Il suo sorriso, la sua bellezza ed il suo talento hanno fatto breccia nel cuore del pubblico che la segue sempre con molto affetto. Ed ora, a quanto pare, la Balivo è pronta a tornare in televisione.

Dopo l’addio a Vieni con me, la conduttrice si è dedicata alla sua famiglia, ma ora la voglia di tornare a lavorare è tanta e stando a quanto afferma il settimanale Oggi è pronta a prendere il posto di Flavio Insinna nella conduzione de L’Eredità. D’altronde lo stesso Insinna aveva lanciato l’esca affermando che la nuova edizione de L’Eredità sarebbe stata condotta, probabilmente, da una donna.

Si tratterebbe di un ritorno al formato quiz per la Balivo che nel 2008 ha condotto Dimmi la verità. Per il momento la conduttrice campana non ha né confermato né smentito queste voci insistenti ed i suoi fan sarebbero ben felici di vederla all’Eredità.

Caterina Balivo risponde alle critiche sui social

Caterina Balivo è molto attiva sui social network tanto che ama condividere la sua vita di tutti i giorni in compagnia del marito e dei figli. È proprio questo ad aver attirato delle critiche.

Una follower, infatti, l’ha accusata di essere una mantenuta che ha potuto smettere di lavorare poiché a lei ci pensa il marito. La Balivo è sempre andata oltre le cattive parole, però questa volta non è riuscita a non replicare: “Tesoro da quando ho 17 anni mi mantengo da sola ed a 41 continuo a farlo. Non esiste solo la tv. Un bacio, ma ho capito il senso del tuo messaggio. Tu cerca di capire il mio. Con affetto”.