Mara Venier non ce l’ha fatta: brusco risveglio per la conduttrice

Brutte notizie per Mara Venier. Purtroppo stavolta non ce l’ha fatta: quando si è svegliata stamattina, la conduttrice di “Domenica In” è venuta a conoscenza dello spiacevole episodio.

Mara Venier è una delle conduttrici televisive più famose della Tv italiana. Il suo vero nome di battesimo è Mara Povoleri, nata a Venezia nel 1950. Negli anni è stata attrice, stilista e opinionista, ma oggi si dedica quasi esclusivamente alla conduzione. La Venier ha 71 anni d’età, è sposata ed ha due figli.

La carriera di Mara Venier è iniziata negli anni ’70: partecipa come attrice a film di successo e collabora con registi come Ugo Tognazzi, Nanni Loy e Gabriele Salvatores. Ben presto, però, fa il suo esordio in Tv al fianco di Luca Giurato a Domenica In e poi con Pippo Baudo al Dopo festival di Sanremo.

Salvo una breve parentesi a Mediaset tra la fine degli anni ’90 e l’inizio degli anni 2000, e più di recente con “Tu si que vales” su Canale 5, il volto di Mara Venier è stato quasi sempre associato ai programmi Rai. Tra i lavori di maggiore successo, certamente la conduzione di “La vita in diretta“, “La porta dei sogni” e, naturalmente, “Domenica In”.

Mara Venier è sposata con Nicola Carraro, produttore cinematografico. Ha due figli avuti da relazioni precedenti: Elisabetta, figlia di Mara e l’attore Francesco Ferracini e poi Paolo, frutto dell’amore con l’attore Pier Paolo Capponi. In passato ha avuto love story anche con Jerry Calà e Renzo Arbore.

Ascolti Tv, “Domenica In” fa meno di “Amici”

Stamattina, però, Mara Venier ha avuto un brusco risveglio. La notizia che non le avrà certamente fatto piacere riguarda gli ascolti televisivi di Domenica In, la trasmissione che va in onda tutte le domeniche su Rai 1 e che Mara conduce regolarmente dal 2018.

Nella sfida domenicale contro le trasmissioni Mediaset, stavolta Mara Venier non ce l’ha fatta: nel day-time del pomeriggio, totalizza circa 17% di share, per un totale di 2,7 milioni di telespettatori connessi nella prima parte del programma e circa 2,3 milioni collegati su Rai 1 nella seconda parte (16,3%).

Numeri che non bastano a superare la concorrenza. Su Canale 5, il talent-show “Amici di Maria De Filippi” vince il confronto pomeridiano con Domenica In raggiungendo quasi il 20% di share, per un totale di 2,9 milioni di telespettatori collegati. Di certo Mara Venier non sarà stata felice di leggere questi dati: appuntamento a domenica prossima per una nuova sfida a colpi di share.