Michelle Hunziker, la rivelazione clamorosa su Eros Ramazzotti: dopo anni spunta il retroscena impensabile

Venti anni dopo la separazione con Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker si lascia andare ad un’incredibile rivelazione sul suo matrimonio con il cantante italiano, da cui è nata la figlia Aurora.

Oggi Michelle Hunziker ha 44 anni d’età, tre figli e un matrimonio che va a gonfie vele. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando quasi trent’anni fa fece il suo esordio nella tv: all’epoca semplice modella svizzera, seppur bellissima, oggi una delle più famose conduttrici della televisione italiana.

A lungo volto di “Striscia la Notizia“, al fianco di Ezio Greggio prima e Gerry Scotti poi, più di recente la Hunziker si è cimentata alla conduzione del talent-show musicale di Canale 5, “All Together Now“, poi riprodotto anche nella versione “Kids” dedicata ai bambini.

Negli anni Michelle è stata anche attrice e cantante, ma più spesso le luci dei riflettori sono state puntate su di lei per via della sua vita privata. Lei stessa qualche anno fa ha reso nota la sua drammatica esperienza all’interno di una setta, all’inizio degli anni 2000, che le ha quasi rovinato la vita e l’ha allontanata dai suoi familiari.

Per fortuna, quella storia è ormai accantonata e oggi Michelle Hunziker è tornata più splendente che mai. Il suo sorriso iconico e la sua simpatia coinvolgente la rendono ancora oggi uno dei volti televisivi più amati dal pubblico. Ma di recente si è tornati a parlare del suo passato per via di una storia che è saltata fuori a distanza di 20 anni…

“A 9 anni ho deciso che avrei sposato Eros Ramazzotti”

Intervistata dalla rivista settimanale “F”, Michelle Hunziker ha raccontato i dettagli della sua relazione con il cantante Eros Ramazzotti. Lui era già una pop-star internazionale quando lei, ancora bambina, viveva in Svizzera con sua madre prima di trasferirsi in Italia. Michelle si è lasciata andare ad una rivelazione che ha del clamoroso: “Avevo 9 anni, un giorno vidi Eros Ramazzotti in televisione e dissi a mia madre: io lo sposerò!“. Sapeva già tutto.

Le coincidenze della vita sono imprevedibili e così molti anni dopo, nel 1995, Michelle Hunziker conosce Eros Ramazzotti in una discoteca di Milano e i due si innamorano al primo sguardo: un anno dopo nasce la loro figlia Aurora e poco dopo Eros e Michelle convolano a nozze. Il loro matrimonio è durato fino al 2002, anno della separazione e il divorzio è giunto nel 2009.

Oggi Michelle è sposata con Tommaso Trussardi e con lui ha avuto altri due figlie: Sole e Celeste, di 8 e 6 anni.