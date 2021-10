“… Sono patetica”: la bizzarra confessione di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha lasciato il nuoto per dedicarsi alla Tv. Su Instagram l’ex nuotatrice si prende in giro fino a lasciarsi andare a bizzarre confessioni, dimostrando grande auto-ironia.

Federica Pellegrini è un’ex nuotatrice italiana, considerata tra le più grandi sportive della storia del nostro Paese, nonché una delle atlete di nuoto più vincenti di sempre nella storia di questo sport. Oggi la Pellegrini ha 33 anni d’età ed è fidanzata con il suo ex allenatore Matteo Giunta.

La vita privata di Federica Pellegrini è stata più volte al centro dell’attenzione mediatica, specie dopo il tradimento del suo ex fidanzato Luca Marin, anche lui nuotatore. Successivamente Federica è stata fidanzata anche con un altro collega, il ben più noto Filippo Magnini.

Di certo, però, il nome della Pellegrini è inevitabilmente legato al nuoto ed ai suoi numerosi successi olimpici. Indimenticabile la sua medaglia d’oro alle Olimpiadi di Pechino del 2008, ma anche 6 medaglie d’oro ai mondiali di categoria, 7 volte campionessa d’Europa e una sfilza infinita di record e vittorie.

Nel settembre del 2021, Federica Pellegrini ha annunciato il suo ritiro dal nuoto agonistico, al termine di una carriera che l’ha vista partecipare a ben cinque edizioni delle Olimpiadi, risultato mai ottenuto da un’atleta italiano.

La nuotatrice si prende in giro su Instagram

Oggi Federica è un personaggio e opinionista tv. Da quando ha lasciato il nuoto, si è cimentata più di una volta in ruoli televisivi, dimostrando grande simpatia ed auto-ironia. Prima è stata giudice del talent-show di Sky “Italia’s Got Talent“, poi si è re-inventata conduttrice al fianco di Nicola Savino nello show di Italia 1 “Le Iene“.

Sempre più spesso la vediamo postare foto e storie su Instagram. Di recente ha pubblicato un selfie scattato nello spogliatoio di una piscina, in cui la vediamo sorridente e imbarazzata con un asciugamano in testa. Nella didascalia ha scritto: “…Sono patetica“, probabilmente per sdrammatizzare sul suo aspetto fisico in quel momento.

L’ex nuotatrice si diverte anche a prendersi in giro per la cover del suo smartphone. Sul suo cellulare si legge “Best Dogmom Ever“, che letteralmente significa “La migliore padrona di cani di sempre”. “Sì lo so, sono patetica“, scrive, ma “I love my dogs so much“, “amo molto i miei cani“.

E nel post su Instagram c’è tempo anche per sponsorizzare “Jaked”, il brand di abbigliamento per gli sport acquatici che si nota sullo zaino che indossa la Pellegrini.