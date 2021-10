Adua Del Vesco, l’inquietante dramma: “proprio nel bel mezzo dell’alluvione””

Adua Del Vesco sconvolta per quello che è successo al padre ed alla sorella, un dramma che le ha messo ansia.

Adua Del Vesco è un’attrice di Messina classe 1992. Il suo vero nome è Rosalinda Cannavò, ma ha scelto questo nome d’arte per debuttare sul piccolo schermo. Dopo aver studiato danza, debutta come attrice a 16 anni e si trasferisce a Roma per seguire corsi di dizione e di recitazione. Nel 2012 debutta nella fiction L’onore e il rispetto diventando un volto conosciuto, dopo due anni la troviamo al cinema con Sapore di te.

Seguono altre apparizioni in titoli noti come Il peccato e la vergogna 2 (2014), Rodolfo Valentino – La leggenda (2014), Furore (2014-2018), Non è stato mio figlio (2016) fino a Il bello delle donne…alcuni anni dopo (2016). Nel 2020 entra nella casa del Grande Fratello Vip dove trova l’amore con Andrea Zenga e nel 2021 è la conduttrice di Casa Chi su Mediaset Infinity ed Instagram. In passato, è stata l’ex fidanzata di Gabriel Garko, ma si trattava solo di una montatura per fini pubblicitari.

Adua Del Vesco preoccupata per la sua famiglia

Come sappiamo, in questi giorni la Sicilia è colpita da una violenta alluvione che ha causato diversi feriti e morti. Una situazione inimmaginabile che sta facendo soffrire tutta l’Italia. Adua Del Vesco è stata colpita da tutto questo in prima persona.

L’attrice, infatti, tramite le sue stories di Instagram ha raccontato delle ore di apprensione vissute in seguito alla notizia che: “Mio padre e mia sorella si trovavano sull’autostrada che collega Catania a Messina proprio nel bel mezzo dell’alluvione”. Racconta che l’acqua arrivava fino agli sportelli della macchina e che se la sono visti davvero brutta. Per fortuna, poi, sono tornati sani e salvi a casa.

La situazione in Sicilia è gravissima tanto che anche l’ospedale è stato sommerso dall’acqua. Adua ha voluto esprimere la sua vicinanza a tutti gli amici siciliani con la speranza che tutto si possa risolvere il prima possibile.

Come prosegue la relazione tra Adua Del Vesco ed Andrea Zenga?

Durante l’esperienza al Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco ha trovato l’amore con Andrea Zenga. Non tutti erano convinti che la loro storia d’amore potesse proseguire, invece i due sono innamorati ed uniti più che mai tanto che i loro fan li hanno ribattezzati gli Zengavò ed amano seguire le loro avventure e le loro giornate sui social network.

Adua Del Vesco è molto gelosa, è sufficiente pensare che quando Le Iene le hanno fatto uno scherzo e le hanno fatto credere che Zenga avesse feeling con un’altra ragazza è davvero impazzita ed era pronta ad abbandonare la loro casa. Il loro amore prosegue a gonfie vele con Andrea sempre pronto a supportare la fidanzata ed anche viceversa.