Cristiano Malgioglio lapidario su Alba Parietti: il duro attacco dell’artista

Cristiano Malgioglio non perdona Alba Parietti: la sua imitazione a “Tale e Quale show” non supera le aspettative del cantante, che le riserva una sonora bocciatura. Sentite cosa le ha detto!

Simpatico siparietto durante l’ultima puntata del programma “Tale e Quale Show“, in onda su Rai 1 e condotto da Carlo Conti, con la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. Nel talent-show i Vip si sfidano in gare di canto ed imitazione: vince chi riesce ad assomigliare di più alla celebrità di turno.

L’edizione 2021 di Tale e Quale Show vede impegnati nelle sfide settimanali i seguenti concorrenti: Francesca Alotta, Ciro Priello (The Jackal), Pierpaolo Pretelli, Dennis Fantini, Biagio Izzo, Federica Nargi, Stefania Orlando, Deborah Johnson, i Gemelli di Guidonia, Simone Montedoro ed Alba Parietti.

Ad ogni imitazione, la giuria assegna un punteggio a ciascuna imitazione e si va così a comporre gradualmente una classifica finale. Tra i giudici, però, c’è chi ha preso la sfida molto seriamente e sta interpretando il proprio ruolo con rigore e severità: stiamo parlando di Cristiano Malgioglio, cantante e paroliere siciliano di fama nazionale.

E proprio tra Malgioglio ed Alba Parietti è andato in scena un simpatico scambio di battute che, se non fosse per la storica amicizia che li lega, apparirebbe a tutti gli effetti come un duro attacco ai danni della conduttrice. Il commento di Cristiano sull’esibizione di Alba è stato davvero lapidario: continua a leggere e scopri cosa le ha detto.

Tale e Quale show, flop di Alba Parietti: “Sei stonata”

“Non possiamo non dirlo: Alba Parietti è stonata e non sa cantare“. Con questo commento lapidario, Cristiano Malgioglio ha spento le speranze della Parietti a Tale e Quale show.

Il cantante severissimo nel giudizio dei concorrenti ha provato a smorzare le dure parole nei confronti dell’amica aggiungendo: “Almeno si è messa in gioco e ci sta provando, lei è una che sa stare al gioco“. La Parietti sembra aver preso il duro attacco con filosofia e non è apparsa affatto offesa.

D’altronde fino ad ora è stata costretta ad affrontare prove davvero difficili: nell’arco di sei puntate, Alba Parietti ha imitato Loredana Bertè, Damiano dei Maneskin, Patty Pravo, Guesch Patti, Ornella Vanoni e Amanda Lear.

Nella prossime puntate di Tale e Quale show, alla Parietti toccherà indossare i panni di Mick Jagger, frontman e fondatore dei Rolling Stones. Chissà se stavolta Malgioglio sarà più indulgente con la sua amica Alba…