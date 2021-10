Da bambina amava la musica, oggi è la showgirl più bella d’Italia: ecco chi è

Riconoscete questa bambina con la chitarra tra le mani nella foto? Oggi è diventata una delle showgirl più belle e famose d’Italia, volto fisso in Tv da quindici anni.

Fa effetto vederla così piccola, forse ancora neonata, seduta sul letto con una chitarra tra le mani che è più grande di lei. Se vi concentrate su quel tenero sguardo da bambina, forse riuscirete a indovinare chi è! Oggi, infatti, è una donna famosissima in Italia e non solo: modella, showgirl, personaggio televisivo tra le più amate nel nostro Paese.

La bimba in foto è nata nel 1984 ed oggi ha 37 anni d’età. Nata dall’altra parte del mondo, quando è arrivata in Italia per la prima volta nel 2004 aveva solo 20 anni, ma in poco tempo conquista le copertine delle migliori riviste di settore e i brand iniziano a fare a gara per averla nelle pubblicità.

Nel 2008 raggiunge il successo nazionale partecipando come concorrente al reality-show “L’Isola dei famosi” e l’anno dopo diventa conduttrice di “Scherzi a parte“. Nel 2011 Gianni Moranda la chiama a condurre il Festival di Sanremo e nello stesso anno conduce anche “Colorado” e “Italia’s Got Talent“. Avete già capito di chi stiamo parlando?

Se non ci siete ancora arrivati, proviamo a darvi qualche ultimo indizio: nel 2010 ha recitato nel cine-panettone “Natale in Sudafrica“, con la regia di Neri Parenti. Da imprenditrice ha fatto anche degli investimenti nel settore della moda e dell’abbigliamento ed ha lavorato anche come stilista.

La bambina con la chitarra è Belen Rodriguez da piccola

Ci eravate arrivati? Ebbene sì, si tratta proprio di Maria Belén Rodriguez Rozzani, nota a tutti come Belén Rodriguez, la modella argentina di Buenos Aires che da quindici anni è una presenza fissa nel panorama dello spettacolo italiano.

Spesso Belen è stata al centro dell’attenzione mediatica anche per via della sua vita privata. Attualmente è fidanzata con Antonino Spinalbese, un hair-stylist che è anche il padre della sua seconda figlia Luna Marì. Prima, Belen Rodriguez aveva avuto un altro figlio di nome Santiago, nato dalla precedente relazione con il ballerino Stefano De Martino.

Avevate mai visto Belen Rodriguez da piccola? Nella foto la dimostrazione che Belen da bambina amava la musica. In effetti, i fans più attenti ricorderanno che ha anche inciso una canzone nel 2009, dal titolo “Dai muovi muovi”, sigla del game-show televisivo “Sarabanda”. Nel 2010 ha anche affiancato Toto Cutugno in un’esibizione live al Teatro Ariston di Sanremo.