Federica Panicucci, la devastante tragedia familiare: “Se ne è andato via…”

Federica Panicucci racconta la devastante tragedia familiare che l’ha colpita all’improvviso e che la fa soffrire.

Federica Panicucci è una conduttrice televisiva di Cecina classe 1967. Debutta sul piccolo schermo nel 1987 come centralinista di Portobello e prende parte a diverse trasmissioni tv in ruoli minori. Il vero successo arriva negli anni ’90 quando diventa il simbolo di Italia 1 soprattutto grazie alla conduzione del Festivalbar.

Dopo un periodo alla Rai torna a Mediaset dove presenta la prima edizione de La Pupa e il Secchione (2006), mentre dal 2009 conduce Mattino Cinque. All’attivo ha anche alcune esperienze in radio: dal 1996 al 2003 è stata la voce di Dear Deejay su Radio Deejay, mentre dal 2006 al 2011 di La Superclassifica su Radio 101. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal 2006 al 2015 è stata sposata con Mario Fargetta che l’ha resa madre di Sofia (2005) e di Mattia (2007), mentre dal 2016 è al fianco di Marco Bacini.

Federica Panicucci in lacrime racconta la tragedia familiare

Federica Panicucci ha dovuto fare i conti con una devastante tragedia familiare. Siamo abituati a vederla sempre con un sorriso smagliante che le illumina il viso, ma la verità è che ha sofferto e continua a soffrire molto ancora oggi a seguito di una perdita molto importante.

Nel 2016, infatti, è venuto a mancare Edoardo, suo padre. Gli anni passano, ma il dolore non passa e la conduttrice stessa ne è consapevole. Ora è una donna adulta, madre di due figli grandi, però la perdita del padre è stato un trauma forte e violento per lei: “Se ne è andato via un po’ presto, ha dato molto a noi, ai miei figli. Lo sogno, spesso, che mi abbraccia e sorride. Io, però, non ho elaborato tante cose”.

Ad esempio, quando il padre è stato ricoverato i medici gli avevano dato sei mesi di vita. Invece, nel giro di tre mesi se ne è andato. Questa scomparsa improvvisa ha ancora forti ripercussioni sulla vita di Federica che quando parla del padre non riesce a trattenere le lacrime e si lascia andare alle emozioni ed ai ricordi.

Federica Panicucci tra il dolore per la separazione e la felicità con Bacini

Dopo la storia d’amore con Mario Fargetta, Federica Panicucci ha trovato l’amore con Marco Bacini. I due sognano il matrimonio, ma desiderano anche una festa in grande dove possano essere circondati dalle persone a cui vogliono bene. Per questo motivo hanno deciso di aspettare che l’emergenza sanitaria finisca prima di coronare il loro sogno d’amore.

Il compagno è un uomo che è riuscita a conquistarla passo dopo passo: “Marco è entrato in contatto con i miei figli rispettando i loro tempi e modi”. Con Fargetta, invece, mantiene un rapporto amichevole sia per il bene dei figli, ma anche perché nonostante il dolore per la separazione, non si può dimenticare ciò che si è vissuto insieme.