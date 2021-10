GfVip, è arrivata la stangata: la decisione è drastica

Una drastica decisione che lascia tutti basiti: ecco cosa sta accadendo al Gf Vip con la stangata decisa dalla produzione.

Il Grande Fratello Vip garantisce spettacolo, gossip e tante risate a chi ne prende parte. Soprattutto però ai milioni di telespettatori che quotidianamente attendono aggiornamenti dalla casa più spiata d’Italia. Spesso e volentieri però si alternano anche momenti meno piacevoli, con la Direzione costretta alla drastica decisione. Sta infatti per accadere una vera rivoluzione in quel di Mediaset.

Ecco quindi che gli autori del programma starebbero pensando ad una piccola rivoluzione, la quale a suo modo cambierebbe l’ottica del programma. Un piccolo comunicato è stato reso noto dalle redazione, con i partecipanti alla casa del Grande Fratello che si sono mostrati scossi da quanto letto. Scopriamo insieme cosa è pronto ad accadere.

Ecco cosa sta accadendo nella Casa più spiata d’Italia

Insomma, una scelta che potrebbe cambiare anche il modo di fare degli stessi concorrenti all’interno della casa del Grande Fratello, tant’è che ci sarebbe stato anche chi avrebbe chiesto di non andare ad influire negativamente sulla spesa, già limitata per gli stessi concorrenti: “Una preghiera per il nostro budget che ci lascia ogni giorno di più”. Parole mai più giuste dopo la drastica decisione, la quale naturalmente va a lasciare più di qualcuno con l’amaro in bocca.

Non manca però anche l’ironia da parte dei concorrenti, in merito al tanto odiato provvedimento disciplinare che porta i concorrenti a non dover utilizzare gli occhiali da sole. Infatti, gli autori avrebbero constatato che è poco gradito l’utilizzo costante delle lenti, le quali quindi non devono essere portate.

Il Grande Fratello e la decisione drastica

“Sophie e Gianmaria, sono gli unici che non ce li hanno anche da vista, mangeranno di meno!”: queste sono state le parole di Manila una volta letto il comunicato della redazione. Lei, con l’aiuto di Jo Squillo ha cercato in maniera maggiore di sdrammatizzare sul tema. Un modo per creare anche un gruppo sempre più unito, soprattutto nei periodi di maggiore difficoltà.

Vedremo se ci sarà qualcuno che non lo rispetterà, o se tutti saranno dalla parte della redazione in tal senso. In una edizione del Gf Vip mai più animata come nell’ultime settimane che sta garantendo spettacolo ai telespettatori, sempre più innamorati del format. E magari questo provvedimento disciplinare porterà ancora ‘maggiore brio’ agli stessi concorrenti.