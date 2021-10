Miriam Leone, devastata dalla tragedia “Mi si stringe il cuore..”

Miriam Leone è disperata e vuole fare qualcosa per rendersi utile per riuscire a superare questa tragedia.

Miriam Leone è un’attrice ed una modella di Catania classe 1985. Figlia di Ignazio e di Gabriella, dopo il Liceo Classico si iscrive alla Facoltà di Lettere e Filosofia senza, però, portare a termine gli studi. Nel 2008 partecipa e vince Miss Italia diventando un volto noto soprattutto perché inizialmente era stata eliminata dal concorso salvo poi essere ripescata ed essersi aggiudicata il titolo.

Nel 2009 debutta come conduttrice in Unomattina estate e poi affianca Tiberio Timperi in Mattina in famiglia. Una ragazza dalle mille risorse che nel 2010 debutta anche come attrice in Genitori & Figli – Agitare bene prima dell’uso ed in Il ritmo della vita. Seguono le sue partecipazioni a Distretto di polizia, La dama velata, I Medici, Metti la nonna in freezer, L’amore a domicilio. Nel 2021 è impegnata sul set di Marilyn ha gli occhi neri e di Diabolik. Per quanto riguarda la vita privata, invece, dal settembre 2021 è sposata con Paolo Carullo.

Miriam Leone disperata per la tragedia che sta devastando Catania

Sono giorni difficili quelli che sta vivendo la Sicilia colpita da alluvioni con strade che sono diventati fiumi, persone ferite ed altre decedute. Un senso di disperazione che sta colpendo l’isola, ma anche tutta l’Italia in generale. Miriam Leone è colpita in prima persona da questa tragedia poiché la sua città natale è Catania, proprio la città più colpita da questa emergenza con Piazza Duomo trasformata in un fiume in piena.

L’attrice è devastata, non riesce a capacitarsi come tutto questo possa essere successo. Ha voluto condividere il suo dolore tramite un post pubblicato su Instagram dove afferma che: “Mi si stringe il cuore nel vedere e ricevere queste immagini da Catania, la mia città, che si trova in un momento di grande emergenza. Mando un forte abbraccio a tutta la comunità, ai miei amici, ai vigili del fuoco e a tutti coloro che stanno aiutando il prossimo. Il mio abbraccio più grande ai familiari delle vittime..vorremmo sapere se e come possiamo aiutare..intanto esprimo vicinanza alla mia amata città”.

Miriam Leone, come sempre, è in prima fila quando si tratta della sua terra ed ora è pronta ad aiutare le persone colpite in qualsiasi modo, anche solo facendo sentire loro la sua vicinanza. Un gesto che è stato molto apprezzato dai fan siciliani dell’attrice, ma non solo e che fa capire, ancora una volta, la sua bontà d’animo.

La rivelazione di Miriam Leone sulla sua adolescenza

Miriam Leone è sempre più sulla cresta dell’onda, ma in passato ha sofferto molto. Al Liceo, infatti, veniva presa in giro per le sue sopracciglia folte ed era soprannominata Elio delle Storie Tese.

In quei momenti quando si è adolescente è difficile superare le cattiverie della gente, mentre oggi l’attrice siciliana ha imparato a riderci sopra e a non dar peso alle critiche: “La facilità nel criticare il prossimo sono chiacchiere da bar che valgono zero. Ci ho messo una vita ad accettare la mia faccia”.