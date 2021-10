Vanessa Incontrada sotterrata dalle critiche: lo stop inevitabile della conduttrice

Vanessa Incontrada è stata sommersa da una pioggia di critiche dopo un episodio successo a Striscia la Notizia. La showgirl e conduttrice spagnola costretta a prendere una decisione drastica.

Vanessa Incontrada è un’attrice e conduttrice televisiva, italiana ma di origini spagnole catalane. Ex modella e showgirl, attualmente conduce “Striscia la Notizia” su Canale 5 in coppia con il comico Alessandro Siani. Oggi Vanessa ha 43 anni d’età ed ha un figlio di 13 anni di nome Isal.

La carriera di Vanessa Incontrada è cominciata all’inizio degli anni ’90, come modella a Milano. Si fa notare per la sua bellezza e simpatia e ben presto Italia 1 la chiama per condurre “Superclassifica Show“. Tre anni dopo è sul palco di Sanremo per condurre l’edizione giovani con Pippo Baudo.

Da lì la sua carriera è stata tutta in discesa: tra programmi Tv, spettacoli teatrali e film al cinema, colleziona grandi successi tra cui la conduzione di “Zelig“, amatissimo comedy-show di Mediaset. Nel 2021 è stata anche concorrente di Celebrity Hunted, serie di Prime Video. Ha scritto anche due libri, a quattro mani con sua madre Alicia Soler Noguera.

Per quanto riguarda la sua vita privata, di lei si sa che ha una relazione amorosa con Rossano Laurini, con cui però non si è mai sposata. Lui di mestiere fa l’imprenditore e possiede diversi locali sulla costa della Maremma, in uno dei quali ha lavorato perfino la stessa Incontrada.

Decisione drastica: bloccati i commenti su Instagram

Di recente, però, Vanessa Incontrada si è trovata nell’occhio del ciclone. L’attrice e conduttrice italo-spagnola è stata attaccata da più parti per via di un episodio successo a “Striscia la Notizia“: i commenti negativi, le offese e i messaggi di odio ricevuti sono stati così numerosi che Vanessa Incontrada ha deciso di bloccare i commenti su Instagram.

Una scelta inevitabile per tutelare la propria immagine e non solo. Come mai tante critiche? Le persone se la sono presa con lei dopo la consegna del Tapiro d’Oro ad Ambra Angiolini nel servizio di Valerio Staffelli mandato in onda da Striscia: un gesto che molti hanno ritenuto scortese, indiscreto e insensibile.

Così anche Vanessa Incontrada è stata accusata per non aver preso, in quanto donna, le difese di Ambra Angiolini. Ad accusarla anche volti noti dello spettacolo come la giornalista Selvaggia Lucarelli e il cantante ex marito di Ambra, Francesco Renga. Dunque, i quasi 2 milioni e mezzo di followers dovranno rinunciare ai commenti almeno per qualche tempo, fino a quando le acque non si calmeranno…