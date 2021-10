Alba Parietti esce allo scoperto: “Il mio sogno nella vita…”

Alba Parietti ha confessato il sogno della sua vita su Instagram ed è pronta a realizzarlo. La conduttrice televisiva è uscita allo scoperto sui social e si prepara a dimostrare a tutti di cosa è capace.

Alba Parietti è una famosa conduttrice e opinionista televisiva, con alle spalle una breve carriera da attrice e cantante. Il suo vero nome è Alba Antonella Parietti, è nata a Torino ed oggi ha 60 anni d’età; ha anche un figlio di nome Francesco Maria Oppini, frutto del suo primo matrimonio con l’attore Franco Oppini.

Alba Parietti è stata sposata per quasi dieci anni, ma il suo matrimonio è andato in fumo quando la Parietti si è innamorata di un altro uomo, tale Stefano Bonaga, ex professore universitario. In seguito ha avuto delle love story con personaggi famosi, l’ultimo dei quali è stato il cantante figlio d’arte Cristiano De Andrè. Attualmente, però, Alba Parietti è single.

La sua carriera, invece, procede a gonfie vele da ormai più di trent’anni. Lei ha esordito partecipando a diversi concorsi di bellezza alla fine degli anni ’70 e dopo una breve esperienza da cantante con il nome Alba è sbarcata in Tv e al cinema, dove ha collaborato con registi del calibro di Umberto Smaila, Neri Parenti e Carlo Vanzina.

Negli anni più recenti, invece, si è dedicata quasi esclusivamente alla televisione. Spesso opinionista in reality-show come “La fattoria” e “L’Isola dei Famosi”, oggi si è messa in gioco nelle vesti di concorrente, prima a “Ballando con le stelle” e ora a “Tale e Quale Show“, su Rai 1.

La Parietti imiterà Mick Jagger a Tale e Quale Show

In vista della nuova puntata di “Tale e Quale Show“, condotta come al solito da Carlo Conti, Alba Parietti ha rivelato quale sarà il personaggio che dovrà imitare davanti a tutti sul palco. Si tratta di Mick Jagger, fondatore e frontman dei Rolling Stones, e a quanto pare la scelta l’ha resa particolarmente felice.

“Il mio sogno nella vita…“, scrive su Instagram, era di essere proprio Mick Jagger. A giudicarla, come al solito, ci saranno Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi. In gara contro di lei, invece, ci saranno gli altri concorrenti: