Barbara D’Urso è pronta all’addio: ecco la clamorosa indiscrezione

Barbara D’Urso, classe 1957, nasce a Napoli e rappresenta uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo italiano che, con i suoi programmi ha fatto sì che diventasse un volto pubblico e amato dagli spettatori. Ha debuttato i televisione negli anni Settanta partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 e dal 2003 è volto di punta di alcuni programmi molto seguiti come il Grande Fratello, e altri spettacoli di intrattenimento ed è stata attrice di alcune fiction importanti come la Dottoressa Giò.

Il suo sogno fin da bambina era quello di fare la modella ma per via dell'”altezza” non ha potuto realizzare questo desiderio e così si è dedicata principalmente all’attività di conduttrice e inizialmente di showgirl nel 1977 su Telemilano 58 con il nome di “Barbara”, poiché secondo i dirigenti il suo vero nome era molto meridionale, con il programma televisivo Goal, accanto a Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi e lavorando come annunciatrice televisiva e valletta al fianco di Claudio Lippi.

Negli anni Ottanta ha condotto diversi programmi fra cui Forte fortissimo e Fresco fresco, entrambi del 1982 e in onda su Rai 1, ultime trasmissioni a cui ha partecipato prima di ritornare nel mondo del cinema fino al grande successo della fiction la Dottoressa Giò in cui l’attrice interpretava la protagonista, “Giorgia Basile” detta “Giò”, una ginecologa di un ospedale pubblico.

Nel 2003, dopo l’addio di Daria Bignardi, è stata scelta come conduttrice della casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello, rimanendo al timone del reality per tre edizioni consecutive, andate in onda rispettivamente nelle stagioni invernali-primaverili 2003 e 2004 e nell’autunno del 2004, riscuotendo un grande successo televisivo. I programmi da lei condotti che hanno riscosso maggior successo negli ultimi anni sono stati Pomeriggio Cinque, Live-Non è la D’Urso e inizialmente (nel 2010) Mattino Cinque.

Non tutti sanno che Barbarella soffre di aerofobia, ossia ha paura di volare. In una intervista ella ha rivelato: ”

Pur di evitare l’aereo, viaggerei in cammello. Mi imbottisco di tranquillanti e mi siedo nella cabina di pilotaggio, accanto al comandante: così ho l’impressione di poter controllare le operazioni di volo”.