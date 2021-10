Chiara Ferragni, la figlia resta in ospedale: la disperata richiesta dell’influencer

La figlia di Chiara Ferragni e Fedez è ancora in ospedale: l’influencer si rivolge ai suoi fan con un’importante richiesta.

Chiara Ferragni non ha certo bisogno di presentazioni. Chiunque, almeno una volta, ha sentito il suo nome. Imprenditrice ed influencer di Cremona, classe 1987, è colei che ha dato vita al mondo delle influencer e delle blogger.

Tutto è iniziato quasi per gioco nel 2009 con il sito The Blonde Salad fino a diventare un’imprenditrice digitale con oltre 25 milioni di persone che la seguono sul suo profilo Instagram. La Ferragni è diventata un volto noto ed amato in tutto il mondo, testimonial di brand di lusso.

Una ragazza che non si tira mai indietro ed ama fare nuove esperienze tanto che nell’estate 2020 ha debuttato in versione cantante sulle note del tormentone estivo Non mi basta più con Baby K.

La richiesta di Chiara Ferragni per Vittoria

Chiara Ferragni è sempre presente ed attiva nel mondo dei social network. D’altronde, lei è la regina delle influencer ed è abituata a condividere la sua vita giorno dopo giorno, tramite post e storie. Tanto che, la prima volta che la figlia Vittoria si trovava in ospedale, non a tutti è piaciuto il fatto che la Ferragni si fosse scattata foto con la piccola sul lettino.

Questa volta è stata più discreta, complice anche la preoccupazione che l’ha fatta da padrona e la paura di questo virus respiratorio che ha colpito la sua Vittoria. Condizioni che hanno fatto spaventare la Ferragni che ha passato tutto il suo tempo al fianco della bimba. Tuttavia, l’influencer è consapevole che i suoi fan sono sempre pronti ad aiutarla ed a supportarla.

Così ogni tanto li aggiornava sulle condizioni di Vittoria e si è lasciata andare ad una disperata richiesta. Chiara ha chiesto ai suoi follower di mandare “good vibes” per la sua bambina in modo tale da darle la forza per superare questi momenti e riuscire a sconfiggere i problemi respiratori per poter tornare a casa dal fratellino Leone.

Una richiesta che, inutile dirlo, è stata accolta con entusiasmo dai fan che non hanno perso tempo ed hanno fatto sentire il loro affetto alla famiglia Ferragnez. Ed a quanto pare ha funzionato perché la piccola Vittoria proprio oggi ha fatto ritorno a casa, sperando che questa parentesi sia solo un brutto ricordo.

Chiara Ferragni mette in guardia le mamme come lei

Chiara Ferragni e Fedez, soprattutto nell’ultimo periodo, si sono spesso fatti paladini di questioni importanti. Ed anche in questa occasione, mentre la loro secondogenita non stava bene, hanno voluto allertare le persone e metterle a conoscenza di questo virus che colpisce i più piccoli.

Raccomandano di fare attenzione, soprattutto visto il periodo che stiamo vivendo, e di non sottovalutare il rischio. Un messaggio che è stato condiviso migliaia di volte.