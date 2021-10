Eleonora Pedron, la tragedia che ha distrutto la famiglia: è morto tra le sue braccia

La famiglia di Eleonora Pedron è stata distrutta da una tragedia, con la showgirl che è stata la diretta protagonista.

Eleonora Pedron è una showgirl ed un’attrice di Padova, classe 1982. Diventata un volto noto dopo essere stata eletta Miss Italia nel 2002, a soli 20 anni, le si sono aperte le porte del mondo dello spettacolo. È stata una meteorina al Tg4, poi co-conduttrice in Fornelli in crociera e conduttrice di Sipario.

Nel 2005 debutta nell’ambito sportivo alla conduzione di Controcampo, al fianco di Sandro Piccinini e sperimenta il pattinaggio sul ghiaccio in Notti sul ghiaccio 2, talent show condotto da Milly Carlucci. Anche se probabilmente a molti è nota per la sua storia d’amore, durata otto anni, con Max Biaggi da cui sono nati Ines Angelica e Leon Alexandre. Da tre anni, invece, è fidanzata con l’attore Fabio Troiano.

Eleonora Pedron ricorda la morte del padre

Eleonora Pedron è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata. La vediamo spensierata e positiva, ma forse non tutti sanno che la sua famiglia è stata distrutta da una tragedia. Nel giro di pochi anni, infatti, ha dovuto dire addio alla sorella maggiore Nives (morta a causa di un incidente stradale quando aveva 15 anni) ed al padre venuto a mancare nel 2002 quando Eleonora aveva appena 20 anni e si trovava con lui in macchina di ritorno da Milano.

“Eravamo in macchina insieme, stavamo tornando da un provino per diventare Velina ed un camion ci ha travolto. Ricordo la sua voce che mi chiama tre volte e la sua testa sulle mie gambe” racconta la Pedron. Solo dopo pochi mesi Eleonora era sul palco di Salsomaggiore Terme dove è stata eletta Miss Italia: non voleva più partecipare, ma lo ha fatto per il padre e si è fatta forza.

La Pedron ha subito una frattura al bacino ed una alla spalla, ma è rimasta viva ed ha deciso di essere forte e continuare a vivere la sua vita per rendere orgoglioso il papà.

Eleonora Pedron ed il libro L’ho fatto per te

Eleonora Pedron ha da poco scritto il libro L’ho fatto per te dove racconta, a cuore aperto, i due lutti che hanno sconvolto la sua famiglia. Un gesto che ha voluto fare per la mamma: “E’ lei che mi ha insegnato a dare importanza alle cose che rimangono come l’amore ed il coraggio. Vorrei diventare come lei”.

Così come la Pedron era in macchina con il padre durante l’incidente, anche la madre era in macchina al fianco della figlia Nives quando è venuta a mancare. Una famiglia che ne ha viste tante, ha vissuto molte sofferenze, ma che è riuscita ad andare avanti grazie alla fede ed all’amore.