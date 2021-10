Elisabetta Canalis, la confessione drammatica: “So che cosa vuol dire…”

Elisabetta Canalis ha fatto una confessione drammatica: ecco di cosa si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda

Elisabetta Canalis, classe 1978 è una delle più belle showgirl italiane nota per aver partecipato come velina alla famosa trasmissione Striscia la notizia insieme alla sua collega e amica Maddalena Corvaglia. Dopo il diploma si trasferisce a Milano per frequentare la facoltà di Lingue e letterature straniere sostenendo solo pochi esami. In quel periodo partecipa a diversi casting tra cui Il pesce innamorato di Pieraccioni e nel 1999 oltre essere la valletta ufficiale ai Telegatti viene scelta come velina nel Tg satirico Striscia la notizia.

Dopo la sua esperienza nel tg satirico Striscia la notizia, sono stati moltissimi i programmi che hanno visto la bellezza e la dote della bella Elisabetta anche nella conduzione: nel 2007 ha condotto il Festivalbar, insieme a Giulio Golia ed Enrico Silvestrin, proseguendo nel 2011 alla conduzione del Festival di Sanremo insieme alla collega Belen Rodriguez al fianco del direttore artistico Gianni Morandi, al quale venne fortemente criticata per scarsa abilità nella conduzione ed esecuzione di spettacolini.

La showgirl recentemente è stata scelta alla conduzione del programma “Vite da Copertina”, il magazine patinato della rete diretta da Antonella D’Errico che in particolare riguarda il racconto della vita delle star dello showbiz mondiale. Le prime puntate verranno trasmesse la prima settimana di agosto.

Ella è stata legata a Christian Vieri nei primi anni 2000 ma la storia è finita dopo pochi anni dopo, in un’intervista ha rivelato dettagli della loro relazione: “Era uno molto allegro, diciamo, molto esuberante e molto sensibile al fascino femminile. Mi tradiva in continuazione, però non era molto bravo a nasconderlo. Credo di averlo scoperto sempre, o quasi sempre. Comunque, a dire la verità, qualche schiaffo se l’è preso“.

La bellissima Elisabetta a cuore aperto ha confessato di sentirsi molto vicina ad un personaggio dello spettacolo che è stato al centro del gossip: si tratta di Ambra Angiolini.

Elisabetta Canalis e la confessione

Elisabetta Canalis si è raccontata in una lunga intervista al magazine Grazia, rivelando dettagli sulla sua carriera professionale ma anche privata e nel corso dell’intervista ha mostrato vicinanza per la collega e amica Ambra Angiolini, che di recente, è stata al centro del gossip per il tradimento che ha subito da Massimiliano Allegri.

Ella ha espresso la sua vicinanza affermando: “Avere il cuore a pezzi e sentirselo ricordare non è piacevole. Se guardo indietro ripenso a me con tenerezza. So che cosa vuol dire essere sulle pagine dei giornali per le tue questioni private. Molte persone la vivono comunque bene, a me cambiava la giornata. Cammini per la strada, vai dal salumiere e tutti si sentono liberi di dire il loro pensiero”.