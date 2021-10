Megan Gale, da “Vacanze di Natale” al successo ad Hollywood: ecco che fine ha fatto

La bellissima Megan Gale dal film “Vacanze di natale” al successo hollywoodiano: oggi cosa fa e che fine ha fatto

Megan Gale, classe 1975, è un’attrice e modella australiana che è divenuta nota in Italia grazie agli spot pubblicitari per Omnitel/Vodafone di cui è stata protagonista dal 1999 al 2006. Ella molto bella e senza eguali soprattutto negli anni Novanta rappresentava il sogno degli italiani e non solo, capace di oscurare i competitors in passerella restando della storia del fashion system come una delle bellezza più influenti al mondo. Ella ha fatto il suo ingresso nel mondo della moda proprio nel 1994 grazie alla vittoria di un concorso.

Dopo la vittoria al concorso ha raggiunto la fama nel 1999 come protagonista di un fortunato spot televisivo per la società di telefonia mobile italiana Omnitel, divenuta successivamente Vodafone, dove nel primo spot faceva la parte di una ricercata che veniva fermata mentre guidava e a cui venivano prese le impronte digitali fino al 2005/2006 quando la compagnia telefonica ha deciso di non procedere al rinnovo del contratto.

In seguito è stata richiamata nel 2008 per uno spot dalla compagnia telefonica in occasione delle feste, dicendo “Non potevo mancare”. Ha prestato il suo volto anche ad altri spot a sfondo sociale come una promossa dal comune di Milano contro l’imbrattamento dei muri degli edifici cittadini, un’altra volta a combattere il fenomeno dell’abbandono degli animali domestici durante il periodo estivo e uno per la promozione alla donazione di sangue.

Oltre essere testimonial di diversi brand, ella ha recitato e partecipato ad alcune produzioni cinematografiche, fra cui una piccola parte nel film Stealth – Arma suprema, continuando con Vacanze di Natale 2000 diretto da Carlo Vanzina, Body Guards – Guardie del corpo nel 2000, di Neri Parenti), con Massimo Boldi e Christian De Sica, e Stregati dalla luna.

Ha condotto insieme a Raffaella Carrà il Festival di Sanremo nel 2001 e in Australia ha condotto degli show del canale tv Nine Network e ha sfilato per diversi anni per lo stilista David Jones, fino ad annunciare l’addio alla passerella.

Megan Gale cosa fa oggi

Dopo la sua esperienza in Italia, nel 2008 ha deciso di dire addio alla passerella, annunciandone l’effettivo abbandono.

Successivamente ha trovato l’amore con il giocatore di football australiano Shaun Hampson, coronando il suo sogno di diventare mamma dando alla luce il figlio River Alan Thomas, nato nel 2014, e la secondogenita Rosie May, nata nel 2017.

Non ha mai dimenticato la sua propensione per il cinema tanto da prendere parte nell’ action movie Mad Max: Fury Road, terzo capitolo della celebre saga di George Miller.