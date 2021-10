Nicolò Zaniolo, la sua nuova fiamma viene da Uomini e Donne: ecco chi è

Nicolò Zaniolo pronto a mettere la testa a posto? Ecco chi è la sua ultima fiamma, direttamente da Uomini e Donne.

Nicolò Zaniolo è un calciatore di Massa, classe 1999. Figlio di Igor (ex calciatore) e di Francesca, dedica, fin dalla più tenera età, tutti i suoi giorni al mondo del calcio. Dal 2018 è un attaccante della Roma, ma in passato ha militato nelle giovanili del Genoa (è cresciuto a La Spezia), della Fiorentina, della Virtus Entella e dell’Inter.

Dopo una stagione all’Inter in prima squadra dove non ha collezionato presenze, è arrivato alla Roma che ha rappresentato il suo trampolino di lancio e gli ha permesso di farsi conoscere tanto che, nel 2019, ha conquistato anche la Nazionale Italiana dove vanta 8 presenze e due gol, nonostante un infortunio che lo ha tenuto fermo diverso tempo.

Nicolò Zaniolo ha trovato l’amore con un’ex corteggiatrice?

Nicolò Zaniolo è sempre più spesso al centro della cronaca rosa. Solo pochi giorni fa si parlava di un possibile flirt con Madalina Ghenea. D’altronde è sempre circondato da belle ragazze pronte a stare al suo fianco, ma adesso spunta un nuovo nome.

Ed è quello di Vittoria Deganello, una ragazza che non passa certo inosservata per la sua bellezza ed il suo fisico, ma anche perché è una nota influencer e, soprattutto, perché nel 2018 ha partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice, ed infine scelta, di Mattia Marciano.

Stando a quanto riporta Very Inutil People: “Dopo la partita contro il Napoli, Zaniolo ha passato la serata nella discoteca romana Toy Room. Una nostra fonte ci ha rivelato di averlo avvistato in atteggiamenti intimi con Vittoria”. Al momento non sono arrivate ne conferme ne smentite da parte dei diretti interessati. D’altronde Zaniolo è un ragazzo giovane, famoso e di successo e, come tutti i ragazzi della sua età, ama divertirsi. Non ci è dato sapere se con Vittoria nascerà una storia d’amore o se sarà l’ennesimo flirt collezionato dal calciatore.

Chi è Vittoria Deganello, nuova fiamma di Nicolò Zaniolo?

Vittoria Deganello è un’influencer di Verona classe 1994 che sul suo profilo Instagram conta quasi 600mila follower. Diventata un volto noto dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, è molto amica di Andrea Damante e lo era anche di Giulia De Lellis (quando i due erano una coppia).

Studentessa di fisioterapia, sta frequentando l’ultimo anno all’Università di Verona. Ama lo sport, soprattutto il tennis ed il fitness. Nasce in una famiglia numerosa, è l’ultima di quattro figli ed è molto legata ai suoi fratelli a cui ha dedicato un tatuaggio.