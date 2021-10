Carmen Russo, la drammatica situazione famigliare: “Non ce la faccio più”

La ballerina Carmen Russo è nella casa del Grande Fratello Vip da oltre un mese e mezzo. Nel frattempo deve fare i conti con i problemi familiari e le difficoltà di fare la madre.

Carmen Russo è il nome d’arte di Carmela Carolina Fernanda Russo, è nata a Genova ed oggi ha 62 anni d’età. Ha iniziato la sua carriera da ballerina, ma negli anni si è messa in gioco anche come attrice, cantante e showgirl: oggi è un personaggio televisivo ma anche insegnante di danza, insieme con suo marito.

Il marito di Carmen Russo è Enzo Paolo Turchi, anche lui ballerino e personaggio televisivo, oggi coreografo ed insegnante di danza. La coppia si è sposata nel 1987 e sta insieme da oltre trent’anni: i due hanno aperto diverse scuole di danza ma nonostante ciò li vediamo spesso in Tv ancora oggi.

Frutto del matrimonio tra Carmen Russo ed Enzo Paolo Turchi è la figlia Maria, che oggi ha 7 anni e mezzo, fortemente voluta nonostante Carmen avesse già superato i 50 anni d’età: l’ex ballerina ha raccontato il suo rapporto con la maternità in un libro autobiografico chiamato “Completamente io. Desideravo essere chiamata mamma“.

Di recente, però, la serenità familiare è stata minata e si è venuta a creare una situazione ai limiti del drammatico: a raccontare le difficoltà di gestire una figlia piccola è stato Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen Russo, in un’intervista alla rivista settimanale “Nuovo”.

Enzo Paolo Turchi stremato dall’assenza di sua moglie

Il motivo di tanta apprensione sta nel fatto che Carmen Russo è ormai da un mese e mezzo lontana da casa. L’ex ballerina sta partecipando alla sesta edizione del Grande Fratello VIP, condotto da Alfonso Signorini, ed è chiusa nella Casa dal 13 settembre. E con la mamma al GF Vip, è rimasto solo Enzo Paolo Turchi a badare alla figlia Maria.

Lui ha ormai 72 anni e con una bimba di quasi 8 anni in casa non dev’essere affatto facile. “Non ce la faccio più a fare la mamma“, ha confessato nell’intervista, riferendosi alle difficoltà di gestire da solo la quotidianità familiare: “Mi sveglio alle 6 di mattina, lavo, stiro, preparo tutto, bado a mia figlia. Sinceramente non so come facciano le mamme a fare tutto questo ogni giorno“.

Probabilmente Enzo non vede l’ora che sua moglie Carmen termini l’esperienza al Grande Fratello e faccia ritorno a casa: “Mi manca tantissimo, più che in passato“.