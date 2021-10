Francesca Alotta, la scoperta del tumore maligno: le struggenti parole della cantante

La cantante aveva vinto Sanremo Giovani nel 1992: oggi Francesca Alotta si sta riabilitando dopo il cancro all’utero che l’ha costretta ad un’operazione chirurgica di emergenza.

Vi ricordate di Francesca Alotta? Palermitana classe ’68, è la figlia di Filippo Alotta, cantante di opera lirica scomparso nel 2003. Lei aveva raggiunto il successo nazionale all’inizio degli anni ’90, quando ha vinto il Festival di Sanremo nella categoria “Novità” con la canzone “Non amarmi”, cantata in coppia con Aleandro Bardi.

L’anno successivo Francesca Alotta era tornata a Sanremo, stavolta da sola, con la canzone “Un anno di noi”, senza però riscontrare il successo desiderato. Fuori dall’Italia, però, Francesca Alotta diventa molto famosa in Giappone e a Cuba e pubblica un album dal titolo “Io e te”.

A parte qualche apparizione televisiva a Buona Domenica su Canale 5, e a Music Farm su Rai 2, la Alotta sparisce un po’ dalle scene, anche se nel 2010 si merita il “Premio Sicilia” nel Festival della nuova canzone siciliana. Nel 2018 torna alla ribalta pubblicando un nuovo album musicale chiamato “Anima mediterranea“: si guadagna così anche il “Premio AFI” alla carriera.

Più di recente è tornata in Tv come concorrente di “Tale e Quale Show“, condotto da Carlo Conti su Rai 1. Fino ad ora si è misurata con le imitazioni di Emma Marrone, Liza Minelli, Gianna Nannini, Adele, Anastacia, Mia Martini, Mariah Carey.

La cantane operata d’urgenza per cancro all’utero

Pochi sanno, però, che Francesca Alotta ha avuto un tumore. Probabilmente è questo il motivo per cui la cantante è rimasta lontana dalle luci dei riflettori per qualche anno. Un cancro all’utero che l’ha costretta a subire un’operazione chirurgica d’urgenza e che lei stessa ha voluto raccontare in un’intervista intima alla rivista settimanale “Di più“.

Sconfiggere il tumore maligno all’utero non è stato affatto semplice. Alotta si è dovuta sottoporre anche alle radioterapie, ma per fortuna oggi sta bene e il peggio è stato superato: “Ora mi sento una donna nuova. Dopo la malattia ho capito quanto è importante volersi bene, apprezzare le piccole cose della vita, gioire ogni giorno“, queste le struggenti parole della cantante.

Il dolore l’ha anche aiutata a ritrovare la fede e a rivederla oggi, mentre si esibisce a Tale e Quale show, si percepisce chiaramente la sua ritrovata vitalità e serenità. Nella prossima puntata del talent-show, Francesca Alotta dovrà imitare Loredana Bertè, ruolo che era già toccato ad Alba Parietti prima di lei.