Lo riconoscete? Sguardo furbetto da bambino, oggi è uno degli showman più amati

Riuscite a riconoscere il bambino nella foto? Già da piccolo aveva uno sguardo vispo, oggi è uno showman e conduttore televisivo tra i più amati dalle donne italiane e non solo…

Chi di voi lo ha già riconosciuto? In questa foto lo vediamo ancora bambino, seduto sul tavolo con lo sguardo vispo da furbetto, in un’immagine scattata circa venticinque anni fa a casa sua. Oggi quel bambino ha 32 anni d’età se non avete ancora capito chi è, sappiate che il suo è uno dei volti più noti della tv italiana.

In quest’altra foto, invece, lo vediamo ridere e giocare in braccio a sua madre Mariarosaria. Suo padre, invece, si chiama Enrico: la famiglia viveva a Torre Annunziata, in provincia di Napoli, ma all’età di 14 anni quel bambino è volato negli Stati Uniti d’America per inseguire il suo sogno a Broadway.

Prima di rivelare chi è il bimbo in foto, proviamo a dare qualche altro indizio per aiutarvi a indovinare: nel 2009, quando in Italia non era ancora famosissimo, ha girato il mondo in tour con la compagnia internazionale di ballo “Complexions Contemporary Ballet”. Da concorrente, invece, ha partecipato a ben due edizioni del reality-show “Amici di Maria De Filippi“.

Avete già capito chi è? Oggi è un ballerino professionista, ma anche showman e conduttore televisivo, diventato famoso anche grazie alle sue love story con cantanti e modelle. Ha un figlio di 8 anni, frutto del suo primo matrimonio: si era sposato nel 2013 ma la separazione è arrivata nel 2015.

Quel bambino è Stefano De Martino da piccolo

Ebbene sì, si tratta del ballerino Stefano De Martino: è lui il bambino piccolo nelle foto. Nato a Torre Annunziata nel 1989, oggi il suo è un volto noto della televisione italiana, grazie alla partecipazione ad “Amici” e non solo. Nel 2018 è stato inviato dell’Isola dei famosi e due anni dopo ha condotto “Made in Sud” su Rai 2.

Suo figlio si chiama Santiago ed è il frutto della sua relazione con Belen Rodriguez: nonostante la separazione, la coppia è tornata insieme per un breve periodo tra il 2019 e il 2020, ma la love story è definitivamente arenata. In passato Stefano De Martino era stato fidanzato anche con la cantante Emma Marrone.

Attualmente è conduttore di “Stasera tutto è possibile“, varietà televisivo di Rai 2, ed è anche membro della giuria di “Amici di Maria De Filippi”. Presto lo rivedremo in tv con un nuovo programma, di sole due puntate, chiamato “Bar Stella“, che andrà in onda in seconda serata sempre sul secondo canale.