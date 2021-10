Mara Venier, la dura battaglia contro il cancro: il gesto estremo della showgirl

La conduttrice Mara Venier e la sua dura battaglia contro il cancro: decide di partire con un gesto estremo

Mara Venier, rappresenta una delle personalità ma soprattutto dei volti più apprezzati dal pubblico italiano in qualità di conduttrice viene anche definita La Zia della Domenica per il suo programma, ormai trentennale, Domenica In che va in onda dagli anni Novanta sotto la sua conduzione. Prima di dedicarsi prevalentemente alla carriera da conduttrice, ella ha avuto una parentesi come attrice collaborando con molti registi di fama internazionale ma, successivamente, ha deciso di dedicarsi solo alla conduzione.

La bellissima Mara per seguire il suo primo marito che voleva intraprendere la strada della recitazione, decide di trasferirsi a Roma proseguendo anche lei con l’attività da attrice. Nel corso del tempo, riesce ad ottenere diversi ruoli in alcune pellicole cinematografiche come Diario di un italiano di Sergio Capogna, tratto dalla novella Wanda di Vasco Pratolini. All’esordio seguirono molti film come Zappatore di Alfonso Brescia con Mario Merola, e molte commedie all’italiana come Testa o croce di Nanni Loy in cui affiancò Renato Pozzetto e diversi film con l’allora compagno Jerry Calà.

Oggi la donna è legata a Nicola Carraro con cui ha espresso più di una volta di aver trovato la serenità ma, in passato è stata legata a diversi nomi del mondo dello spettacolo fra cui Jerry Calà con cui la relazione è terminata per i presunti tradimenti dell’uomo e con Renzo Arbore e su quest’ultimo ha rivelato: “Un giorno, mentre eravamo in cucina, mi ha guardata: avevo dei jeans, una maglietta, ero scalza e con i capelli raccolti. Mi ha detto: ‘Tu devi fare Domenica In così, mostrandoti come sei nella quotidianità. Se ci riesci è fatta’. È stato il suo unico consiglio. Penso che lavorare a Domenica In abbia influito anche nella fine di un amore. Sono errori che non ripeterei più” e su Renzo Arbore ha confessato: “Ci siamo amati lasciandoci. Ancora oggi è chiaro che è un amore diverso, un legame molto forte. Io so che lui c’è nella mia vita e lui sa che io ci sono per lui”.

Mara ha deciso di dare un messaggio forte e chiaro per la lotta contro il cancro con un gesto estremo.

Mara Venier e la dura battaglia contro il cancro

Mara Venier è una donna estremamente sensibile, ironica e dalla personalità forte e determinata e sfruttando la sua competenza, ha deciso di dare un messaggio ai telespettatori con una foto postata sui suoi social relativa alla dura battaglia contro il cancro.

Ella ha ripostato la foto del regista Ferzan Ozptek e ha legato la fotografia ad un testo: “Questo è il momento!! Domenica con Mara Venier a Domenica In apriremo ufficialmente I Giorni della Ricerca di Fondazione AIRC accendendo il numeratore! Aiutateci a far salire velocemente la cifra domando subito al 45521 oppure su airc.it Grazie !”