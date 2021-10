Simona Ventura straziata dalla perdita improvvisa: le lacrime della conduttrice

La conduttrice Simona Ventura e la perdita straziante improvvisa: ecco di chi si tratta, i dettagli e le curiosità della vicenda

Uno dei volti più apprezzati dagli spettatori italiani è proprio quello di Simona Ventura, classe 1965, una donna con tantissime qualità dal punto di vista artistico. Ella è una conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana che ha conquistato il pubblico con la sua professionalità e simpatia conducendo alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset, tra cui Quelli che il calcio e L’isola dei famosi e, nel 2004 Il Festival di Sanremo, diventando la quarta conduttrice donna nella storia della kermesse, dopo Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi e Raffaella Carrà.

Approda per la prima volta nel mondo televisivo come concorrente al programma , W le donne condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana su Rete 4, nel 1985, mentre nel 1986 partecipa come concorrente a Il gioco delle coppie, quiz di Canale 5 condotto da Marco Predolin. In quell’anno vince Miss Muretto, partecipando al concorso di bellezza Miss Italia. Esordisce nella televisione nazionale come valletta al fianco di Giancarlo Magalli nel programma Domani Sposi.

La donna non ha mai fatto segreto di essere ricorsa ad alcuni ritocchini estetici per migliorarsi e per sentirsi meglio con sé stessa tanto da rivelare: “Ho rifatto 3 volte il naso, perché il mio naso era brutto”.

Per anni la conduttrice è stata legata a Stefano Bettarini e la loro storia ha fatto parlare moltissimo, in quanto la loro relazione è terminata per i presunti tradimenti da parte dell’uomo anche con una delle ballerine di Quelli che il calcio, Antonella Mosetti tanto che la conduttrice decise di licenziarla. Dal matrimonio sono nati due figli, nel 2014 ha adottato una bimba, Caterina affermando: “Caterina ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, una mia parente che non ha potuto tenerla con sé. È complicato, ma possibile. E molto bello. Voglio dire a chi vuole un figlio che c’è una strada, tortuosa e magnifica, diversa dall’adozione. L’affido”.

La bellissima e bravissima conduttrice ha dovuto affrontare un grave momento triste, ossia la perdita di una persona importante.

Simona Ventura e il lutto vissuto

Uno dei personaggi noti nel mondo dello spettacolo ci ha lasciati e alcuni Vip hanno deciso di salutare il collega scomparso prematuramente: stiamo parlando di Rossano Rubicondi.

La cara conduttrice ha dedicato il suo ultimo saluto postando una foto che li ritrae insieme con una descrizione struggente: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP”.