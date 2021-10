Belen Rodriguez, il viso deturpato: sale la preoccupazione

Belen Rodriguez è ancora una delle modelle e showgirl più belle e apprezzate d’Italia. Ultimamente, però, si è beccata le critiche dei fans per colpa di una foto pubblicata su Instagram.

Belen Rodriguez è una modella, attrice, showgirl e conduttrice televisiva argentina, famosissima in Italia da quasi quindici anni, quando ha fatto il suo esordio in Tv e sulle riviste di moda. Oggi Belen ha 37 anni, è fidanzata con l’hair-stylist Antonino Spinalbese ed ha due figli piccoli, Santiago e Luna Marì.

Nata e cresciuta in Argentina, Belèn si è trasferita in Italia giovanissima, a Milano, per inseguire il suo sogno. Sono passati ormai più di quindici anni da quando per la prima volta gli italiani ne hanno ammirato la bellezza nei primi lavori da modella e ben 13 anni dalla sua partecipazione al reality-show “L’Isola dei famosi“, che l’ha resa nota in tutto il Paese.

Attualmente conduce il talent-show di Canale 5 “Tu sì que vales“, in compagnia di Martìn Castrogiovanni e Alessio Sakara. Spesso, però, il suo nome è stato al centro dell’attenzione mediatica per via della sua vita privata: molto nota è stata la sua relazione amorosa con il ballerino napoletano Stefano De Martino, con cui poi si è seperata.

Ora è fidanzata con Antonino Spinalbese, anche se le riviste di gossip iniziano a dubitare della loro relazione: nonostante abbiano una figlia (Luna Marì, la secondogenita di Belèn), sono sempre più ricorrenti le voci che vorrebbero una crisi nella coppia, che potrebbe condurre addirittura alla separazione.

Labbra rifatte? Critiche a Belen su Instagram

Nel frattempo, però, Belèn deve affrontare anche le critiche social. Si sa che su internet i fans sono sempre pronti a criticare anche i personaggi più amati e la Rodriguez non è immune a questo tipo di attacchi.

Tutto è nato quando la showgirl ha pubblicato questa foto che la ritrae in un ritratto ravvicinato, con le labbra in bella mostra. Molti, però, hanno dubitato della sua bellezza naturale e l’hanno additata di essere rifatta: in particolare, i commenti dei followers hanno preso di mira le sue labbra, giudicate troppo gonfie.

Forse Belen Rodriguez è ricorsa al chirurgo plastico? Su Instagram c’è chi la invita a “denunciare il chirurgo“, chi le chiede di “fermarsi con la chirurgia” e chi addirittura giudica le labbra “storte“. Il viso deturpato dalla chirurgia non è piaciuto a molti, anche se lo sgomento dei fans rischia in qualche caso di tramutarsi in offesa gratuita. Speriamo allora che Belen non si faccia buttare giù dalle male lingue…