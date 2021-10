Federica Pellegrini ha detto “sì”: la campionessa annuncia le nozze

Federica Pellegrini si sposa! L’ex nuotatrice ha ricevuto e accettato una proposta di matrimonio dal suo attuale fidanzato ed ha già annunciato le future nozze su Instagram.

Federica Pellegrini è un’ex nuotatrice, tra le atlete più vincenti della storia dello sport italiano nonché una delle nuotatrici più importanti al mondo. Questa estate la Pellegrini ha annunciato il suo ritiro ufficiale dal nuoto agonistico e si sta dedicando pienamente al mondo dell’intrattenimento televisivo e alla sua vita privata.

La carriera di Federica Pellegrini è piena di vittorie e successi. Indimenticabile la medaglia d’oro raggiunta alle Olimpiadi di Pechino 2008, ma in totale sono addirittura cinque le manifestazioni olimpiche alle quali ha preso parte in carriera.

Da qualche anno, però, l’ex nuotatrice si sta mettendo alla prova con il mondo della televisione. Nel 2019 ha firmato un contratto con Sky per diventare giudice del talent-show “Italia’s Got Talent” e più di recente ha iniziato a condurre “Le Iene” su Italia 1, in coppia con Nicola Savino.

Nella vita di Federica, però, c’è un’altra novità in arrivo: l’ex campionessa ha annunciato su Instagram l’imminente matrimonio con il suo fidanzato e compagno di vita Matteo Giunta. Chi è Matteo Giunta? Il fidanzato di Federica Pellegrini è stato per diversi anni il suo allenatore di nuoto, finché tra i due è scoppiato l’amore.

Matrimonio in vista: Pellegrini e Matteo Giunta si sposano

Ieri è arrivato anche il “grande Sì“. Come si vede nella foto, Matteo Giunta si è inginocchiato ai piedi di Federica Pellegrini per formulare la grande proposta di matrimonio e lei non ha esitato ad accettare. Con grande gioia, entrambi hanno pubblicato le foto sui social che li ritraggono insieme sorridenti, con tanto di anello al dito per la Pellegrini.

I due si conoscono più o meno dal 2009-2010, quando Giunta è diventato il suo allenatore di nuoto. All’epoca, però, Federica Pellegrini aveva avuto una relazione con il nuotatore Luca Marin che però aveva finito per tradire con il collega Filippo Magnini. Federica e Magnini sono stati fidanzati per sei anni, fino al 2017.

“Io e te, e tutto il mondo fuori“, ha scritto la Pellegrini su Instagram annunciando la notizia del matrimonio. “Sono un ragazzo fortunato… ha detto sì“, ha scritto invece Matteo Giunta. Dunque, Federica si sposa e adesso le riviste di gossip aspettano solo di conoscere data e location delle nozze.