Royal Family, preoccupano le condizioni del principe Harry: ecco come sta

Destano preoccupazioni le condizioni psico-fisiche di Harry, duca di Sussex: il Principe, che attualmente vive negli Stati Uniti d’America, ha avuto degli attacchi di panico e pare che il motivo sia la Regina.

Tutti lo conoscono come Harry, ma in realtà il suo vero nome è Henry, duca di Sussex e Principe del Regno Unito, sesto nella linea di successione al trono britannico sul quale attualmente siede ancora la Regina Elisabetta II d’Inghilterra. Come tutti sanno, lui e sua moglie Meghan hanno da tempo rinunciato ai privilegi reali per condurre una vita privata negli USA.

Da sempre è considerato un po’ la “pecora nera” della famiglia reale inglese. In più di un’occasione, quando era ancora giovane, il suo comportamento ha messo in imbarazzo la Regina e i membri di Buckingham Palace. Grande scandalo anche quando ha deciso di sposare l’attrice Meghan Markle, di estrazione non aristocratica.

Anche per queste ragioni, da circa due anni il principe Harry è uscito un po’ di scena. Lui e Meghan hanno rinunciato non solo ad ogni incarico pubblico connesso al suo ruolo istituzionale, ma perfino allo stipendio che ogni mese la corona elargisce agli appartenenti della famiglia reale. La coppia attualmente vive negli Stati Uniti d’America e gira il mondo per azioni filantropiche.

Ora, però, il principe è tornato a far parlare di lui anche dall’altra parte dell’oceano, e purtroppo le notizie non sono affatto positive: pare infatti che Henry abbia accusato dei problemi di salute che hanno destato non poche preoccupazioni nell’ambiente.

Principe Harry, attacchi di panico a causa della Regina

Secondo quanto riportato dal giornale americano “US Weekly”, il Principe Harry ha sofferto di attacchi di panico a causa di sua nonna, la Regina del Regno Unito Elisabetta II. Il duca di Sussex si è sentito male quando ha saputo che la Regina era stata ricoverata per problemi di salute, forse legati al suo consumo quotidiano di alcool.

Harry è molto legato alla nonna ed è stato male all’idea di poterla perdere senza avere l’occasione di salutarla un’ultima volta. Una scena che il rampollo ha già vissuto una volta, in occasione della dipartita di suo nonno, il Principe Filippo, duca di Edinburgo, venuto a mancare lo scorso aprile.

Ora che Harry vive in California, a Montecito, si è sentito impotente di fronte alle voci che arrivavano dall’Inghilterra, cosciente di non poter fare niente per aiutare sua nonna e starle vicino in un momento così complicato. Chi gli sta vicino ha spifferato ai giornali che “si sente molto in colpa per non aver detto addio a suo nonno e non si perdonerebbe mai se accadesse di nuovo“.