Belen Rodriguez, la sconvolgente rivelazione del suo ex: ecco la verità sull’aborto

La bellissima showgirl Belen Rodriguez e la rivelazione sull’aborto: ecco i dettagli e le curiosità della vicenda

Belen Rodriguez, classe 1984, è una showgirl, modella, attrice e conduttrice italiana nota al grande pubblico per la sua bellezza e per le numerose storie d’amore che hanno infuocato per anni le pagine del gossip rendendola una vera e propria regina dello spettacolo italiano. Il suo nome è Maria Belen Rodriguez Cozzani ed è figlia di genitori che hanno origine italiana, precisamente della città di La Spezia. E’ la maggiore di tre figli, sorella di Jeremias e Cecilia, entrambi conosciuti nel mondo dello spettacolo per la loro partecipazione al Gf Vip.

Ella comincia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo sin da adolescente come modella, cominciando a lavorare in Argentina, a Miami e in Messico e divenendo testimonial di diverse case di intimo. Successivamente si trasferisce a Milano, dove lavora per diversi brand come Miss Sixty, Pitti, Richmond, Jadea, Yamamay. Nel corso degli anni ha posato per diversi calendari sexy tra cui GQ, Vanity Fair e Playboy Italia.

Nel 2006 debutta in televisione ospite dei programmi televisivi di TeleBoario, rete televisiva locale della Val Camonica, e dopo essere apparsa in diversi programmi su rete nazionale, partecipa all’edizione de L’isola dei famosi classificandosi al secondo posto, dietro Vladimir Luxuria, con il 44% dei voti, esperienza che le permette di farsi amare dal pubblico.

La showgirl spesso è stata al centro del gossip per le sue famose storie d’amore, la prima con Marco Boriello, a seguire Fabrizio Corona, Stefano De Martino e Andrea Iannone. Secondo Farizio Corona, Belen deve a lui il suo successo tanto da dichiarare: “quando si è messa con me era una ragazzina argentina che cercava spazietti in tv e sui giornali di gossip. Ora è la donna più amata e celebrata dello spettacolo italiano”.

Nel 2017, in un’intervista alla conduttrice Simona Ventura ha rivelato di aver avuto pochi uomini nella sua vita confessando: “Sai quanti uomini ho avuto nella vita? Dieci. Sono pochi rispetto ai ‘no’ che ho detto. In realtà ho avuto solo quattro fidanzati, siamo sotto la media. Pensa che sono andata in discoteca per la prima volta a 17 anni e ho fatto l’amore a 18″.

Gianmaria Antinolfi ha fatto una rivelazione sconvolgente sulla showgirl durante il programma Grande Fratello Vip che ha lasciato senza parole gli spettatori.

La confessione che riguarda la showgirl Belen

Un concorrente della casa più spiata d’Italia, Gianmaria Antinolfi, ha confessato a Aldo Montano e Manila Nazzaro, le follie che avrebbe fatto per amore creando un po’ di scompiglio in quanto il pubblico ha subito associato al suo racconto la bellissima Belen.

Egli ha rivelato: “Lei era rimasta incinta prima di partire in Argentina, io non lo sapevo. Io le dissi di fare quello che voleva e di stare tranquilla. Mi rendevo conto che era una posizione difficile, nessuno sapeva che stavamo insieme. Lei decise di non tenerlo”.

Proprio un’altra concorrente ha rivelato che la regia ha staccato l’inquadratura perché non si voleva far sapere si stesse parlando della Rodriguez: “Ha detto delle cose molto forti. Poi però hanno girato le telecamere per non riprendere. Amore se viene qui Belen gli fa un bucio de c**o così grande”.