Da bambino amava il calcio, oggi è una star internazionale della musica: ecco chi è

Riuscite a riconoscere il bambino in questa foto? Oggi è un cantante famosissimo in tutto il mondo! Già da piccolo amava il calcio e indossava la maglia della Juve: avete capito chi è?

Nella prima foto ha indosso la maglia della Juventus, con lo sguardo serioso rivolto alla macchina fotografica. In questa seconda foto, invece, lo vediamo ancora più piccolo, sorridente e con lo sguardo tenero di un bambino. Oggi, però, quel bambino è uno dei cantanti italiani più famosi nel mondo. Avete capito chi è? Proviamo a darvi qualche indizio.

Nato e cresciuto a Roma, fin da quando era piccolo ha dimostrato subito una grande passione per la musica, ereditata probabilmente da suo padre. Ben presto impara a suonare la chitarra e il pianoforte. A soli 18 anni, all’inizio degli anni ’80, inizia a suonare in giro per l’Italia e comincia a farsi conoscere.

Il boom arriva nel 1984 quando partecipa al Festival di Sanremo nella categoria “Nuove proposte”: la sua canzone è talmente un successo che Sanremo lo chiama a cantare nella categoria “Big” per i due anni successivi e lui, nel frattempo, inizia già a diventare famoso in tutta Europa: nell’86 vince Sanremo e da lì la sua carriera è stata tutta in discesa.

In carriera ha pubblicato ben 14 album in studio, 3 album live e 5 raccolte musicali con i suoi migliori successi. Fra tour mondiali e canzoni indimenticabili, non ha mai abbandonato la passione per il calcio: tutt’oggi è un grande tifoso della Juventus e quando può gioca con la maglia della Nazionale cantanti. Insomma, avete capito di chi stiamo parlando?

Il bambino in foto è Eros Ramazzotti da piccolo

Proprio così, è Eros Ramazzotti il bambino piccolo nella foto. Tifosissimo della Juve e punta di diamante della Nazionale italiana cantanti, non poteva che essere lui quel bimbo con indosso la maglia bianconera che dimostra come fin dalla tenera età abbia sempre amato il calcio.

Oggi Eros Ramazzotti ha 58 anni d’età e tre figli nati da due matrimoni diversi, entrambi finiti con la separazione. Alla fine degli anni ’90 Eros è stato legato alla conduttrice Michelle Hunziker, che gli regala la sua prima figlia Aurora Sophie Ramazzotti.

Più di recente, invece, sono nati i figli Raffaela Maria (10 anni) e Gabrio Tullio (6 anni), entrambi frutto del matrimonio con la modella Marica Pellegrinelli. La coppia si è poi separata due anni fa dopo dieci anni di matrimonio. Oggi Eros Ramazzotti è single, anche se non è raro vederlo in dolce compagnia sulle riviste di gossip…