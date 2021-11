Diletta Leotta la spara pesante su Can Yaman: la showgirl “uccide” il suo ex

Diletta Leotta la spara pesante sul suo ex Can Yaman: ecco cosa è successo, i dettagli e le curiosità della vicenda

Diletta Leotta, nasce a Catania nel 1991, ed è una nota conduttrice televisiva e radiofonica italiana considerata il volto principale della rete Sky ereditiera della collega Ilaria D’amico. Ella figlia di Rori, avvocato civilista, e di Ofelia Castorina, all’età di diciassette anni comincia a collaborare con Antenna Sicilia in una trasmissione calcistica, nell’ottobre 2015 si laurea in giurisprudenza presso l’università LUISS di Roma. Da giovanissima partecipa ad alcuni concorsi di bellezza tra cui Miss Muretto e Miss Italia nel 2009 ma viene eliminata alle preselezioni.

La conduttrice Sky è la più piccola di cinque fratelli, suo padre aveva il desiderio che la bella figlia si laureasse e così è stato tanto che Diletta ha dichiarato in un’intervista: “Per riuscire a convincere mio padre che trasferirmi a Roma era la scelta più giusta gli ho promesso che non avrei smesso di studiare e che mi sarei laureata. Ho cominciato a frequentare l’università per lui, poi l’ho fatta soprattutto per me”.

Nel 2011, dopo aver lavorato nelle emittenti private è passata alle reti Mediaset, prima come meteorina di Sky Meteo 24, successivamente conduce alcuni programmi come Texas Hold’em Come giochi? su POKERItalia24, proseguendo con un programma musicale RDS Academy, il primo talent show dedicato alle radio, in onda su Sky Uno, fin all’approdare nel programma calcistica in onda su Sky Uno, Sky Serie B insieme alla collega Ilaria D’Amico.

Ha raggiunto il sogno dell’Ariston affiancando Amadeus all’edizione 2020 del Festival , anche se la sua presenza non è stata molto gradita da alcuni personaggi e giornalisti noti, in particolare da Paola Ferrari che in una intervista ha dichiarato: “Non sono contenta che abbiano invitato Diletta Leotta a Sanremo. C’è tanta gente che lavora in Rai, e non parlo solo di giornalisti, c’è ancora un orgoglio Rai e quindi ci restiamo un po’ male. Certo che in tante cose, se si badasse a quello che di buono fanno i giornalisti dell’azienda… A Sanremo non ci devo andare io. Il Festival l’ho già fatto per tanti anni come giornalista. Non chiamate la vecchia Ferrari ma abbiamo altre giornaliste molto brave”.

Diletta Leotta è stata legata sentimentalmente al sex symbol del momento Can Yaman ma pare che la storia sia naufragata prima del matrimonio ed ella ha deciso di mandare una frecciatina al suo ex via social.

Diletta Leotta e la frecciatina al suo ex Can Yaman

La giovane e bellissima Diletta Leotta, dopo aver vissuto una storia a 5 stelle con l’attore turco Can Yaman ha mandato una frecciatina tramite alcune Stories Instagram proprio al suo ex.

Ella ha postato lo scatto di un libro in cui l’argomento principale sono le storie che finiscono e sottolinea alcune frasi come: “Se l’inizio è stato esplosivo, qualcosa di così incredibile da essere andato oltre qualsiasi confine che fino a quel momento avevate raggiunto, allora saprà resistere alle avversità”. Ma soprattutto: “Gli amori giganti sanno sopravvivere a tutto“.

Una grande cannonata che la star del calcio ha deciso di mandare al suo ex Can.