Michelle Hunziker e la malattia mai confessata: “…Momenti difficili”

Michelle Hunziker ha confessato tutto. La conduttrice televisiva ha rivelato a “Verissimo” di aver dovuto affrontare la grave malattia: fino ad oggi non lo aveva mai detto a nessuno.

Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva, showgirl, attrice e cantante. Nata in Svizzera, ha ottenuto la cittadinanza italiana dal momento che vive in Italia da quando aveva 17 anni. Oggi la Hunziker ha 44 anni d’età, è sposata ed ha tre figli avuti da due matrimoni diversi.

Attualmente Michelle Hunziker conduce il talent-show “All together Now“, su Canale 5. In passato si è guadagnata la notorietà nazionale soprattutto grazie alla conduzione di “Striscia la Notizia“, sempre sulle reti Mediaset, in compagnia prima di Ezio Greggio e poi di Gerry Scotti. È stata anche imprenditrice per un marchio di integratori alimentari.

Ad oggi Michelle è sposata da circa 7 anni con Nicola Trussardi, erede del famosissimo brand di moda. La coppia ha avuto due figlie femmine, di nome Sole (8 anni) e Celeste (6 anni). La primogenita, invece, si chiama Aurora Ramazzotti (24 anni) ed è frutto del precedente matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti.

In passato ha destato particolare scalpore la notizia – diffusa dalla stessa Michelle Hunziker – che la conduttrice ha fatto parte di una setta tra il 2001 e il 2006: un’esperienza devastante che le ha quasi rovinato la vita. Anche per questo, ultimamente, ha iniziato a riferirsi alla sua uscita dalla setta come l’inizio di una “terza vita“.

La conduttrice svela di aver avuto il Covid-19

Nessuno, però, era a conoscenza della malattia di Michelle Hunziker. Lei stessa ha deciso di tenerlo nascosto a lungo, salvo poi rivelarlo pubblicamente nel corso di un’intervista al programma televisivo “Verissimo“, condotto da Silvia Toffanin: “…Momenti difficili“, ha confessato Michelle raccontando ciò che è accaduto.

“Ho avuto il Covid-19, ma non lo sa nessuno. Ho deciso io di tenerlo segreto, ho voluto evitare di dirlo a tutti, non ho pubblicizzato la malattia“. Queste le parole di Michelle Hunziker, che ci ha tenuto anche a sottolineare come in quei momenti così difficili ad aiutarla ci sia stato anche Gerry Scotti, “l’unico a sapere che avevo il coronavirus“.

“Anche Gerry ha avuto il Covid e lui è stato molto peggio di me, se l’è vista brutta. Ci siamo fatti forza a vicenda in quel periodo, noi siamo molto amici oltre che colleghi tra quasi trent’anni“. Michelle per fortuna oggi sta benissimo: di recente si è anche tagliata i capelli, un gesto simbolico che vuole rappresentare anche una rinascita dopo i tempi complicati che ha dovuto affrontare.