Rudy Zerbi, attimi di panico in diretta: “Stavi per togliermi un occhio”

Il famoso Rudy Zerbi giudice di diverse trasmissione ha vissuto dei momenti di panico: ecco cosa è successo

Rudy Zerbi, classe 1969, è un noto critico musicale, conduttore radiofonico, Dj italiano e in alcune occasioni conduttore televisivo che è approdato in televisione come coach nella trasmissione condotta da Maria De Filippi, Amici, proseguendo con il programma Tu si que vales e Pequenos gigantes. Egli nasce da Luciana Coi, una ragazza madre milanese che aveva avuto una relazione con Davide Mengacci, quest’ultimo venuto a conoscenza della gravidanza, non riconosce suo figlio. Rudy, successivamente, viene cresciuto dal secondo amore di sua mamma, Roberto Zerbi, che adotta il bambino e gli dà il suo cognome, e a Rudy non viene rivelata la sua paternità naturale.

Sin da adolescente ha avuto sempre la passione per la musica divenendo disc jockey nella discoteca Covo di Nord e, trasferendosi a Milano per l’Università di Giurisprudenza, e, dopo alcune esperienze radiofoniche inizia l’attività di talent scout e produttore discografico presso la Sony Music. La sua notorietà accresce grazie alle ironiche interviste ai danni di artisti internazionali e a svariate collaborazioni radiofoniche e televisive con la Gialappa’s Band, tra le quali si ricorda Rai dire Sanremo, per la Rai.

Per sedici anni ha collaborato nella Sony Music, ma dopo aver collaborato con artisti di calibro nazionale che hanno fatto la storia della musica italiana, come Gianni Morandi, Renato Zero, Biagio Antonacci, Adriano Celentano, Mina, Ornella Vanoni, L’Aura, Alessandra Amoroso, Marco Mengoni, Giusy Ferreri, decide di cambiare radicalmente la sua carriera partecipando ad alcuni programmi televisivi tra i quali Amici di Maria De Filippi e Italia’s Got Talent, nel ruolo di insegnante di canto e giurato, nonché allo show di Gerry Scotti The Winner Is.

Non tutti lo sanno ma tra Rudy Zerbi e il conduttore Gerry Scotti è nata una profonda amicizie e a Tu Si Que Vales, spesso succedono degli episodi tra i due che divertono molto il pubblico.

Rudy Zerbi e il rapporto con Gerry Scotti

Spesso Gerry Scotti e Rudy Zerbi nel programma Tu si que vales regalano al pubblico diverse gag che divertono molto il pubblico. Proprio sul finale della puntata di Tu Si Que vales, è arrivato un concorrente ballerino che gonfiava palloncini.

Rudy ha deciso di aiutarlo ma Gerry Scotti lo ha bucato con un grande spillo, sorprendendo Zerbi affermando: “Si è fatto male veramente? Signori, ce ne siamo liberati! Rudy, scusami, mi dispiace”.

Ma la vendetta è un piatto che va servito freddo, così Rudy ha deciso di sorprendere Scotti dietro la sua postazione spaventandolo: “Stavi per togliermi un occhio, Infamone. Sei peggio dei calciatori. Non ti abbiamo toccato, hai fatto tutta la scena”.