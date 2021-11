Dayane Mello, la pesante denuncia della showgirl: vittima di episodi gravissimi

Dayane Mello ha deciso di denunciare in quanto è stata vittima di episodi gravissimi: ecco di cosa si tratta

Dayane Mello, nasce nel 1989, ed è una modella e personaggio televisivo di nazionalità brasiliana ma naturalizzata italiana che ha iniziato la sua attività come modella in un’agenzia di piccole dimensioni, affermandosi in poco tempo come una delle più note modelle brasiliane, protagonista anche di diverse cover e servizi fotografici brasiliani. La popolarità in Italia l’ha raggiunta grazie alla partecipazione all’Isola dei famosi e la sua vita sentimentale è stata spesso al centro del gossip. Ha prestato la sua immagine a diversi riviste.

Il suo volto è stato associato a diverse campagne pubblicitarie e nel 2011 ha prestato la sua immagine per una linea di costumi da bagno alla rivista Sportweek realizzato alle Isole Vergini, lavorando anche per brand internazionali come L’Oréal e Breil, Yamamay, Intimissimi, Pollini, Angelo Marani e Colmar. Ha inoltre prestato la sua immagine anche per videoclip di alcuni cantanti importanti fra cui i rapper will.i.am ed Emis Killa.

Il suo debutto in televisione è avvenuto nel 2014 con la famosa trasmissione condotta da Milly Carlucci, Ballando con le stelle in onda su Rai 1, al fianco del ballerino Samuel Peron, ottenendo il sesto posto in semifinale. Dopo la sua partecipazione al programma, nel 2015 ha partecipato insieme all’alpinista Stefano Degiorgis alla prima edizione, andata in onda nell’autunno 2015, del reality show di Rai 2 Monte Bianco – Sfida verticale arrivando fino alla semifinale ottenendo il quarto posto.

Nel 2016 è stata al centro del gossip per un vestito dallo spacco vertiginoso alla Mostra del Cinema di Venezia insieme all’amica Giulia Salemi che ha fatto molto discutere e nella trasmissione di Barbara D’Urso ha detto la sua a riguardo: “È il mio lavoro, le mutande c’erano, erano piccoline ma c’erano! Mi piace veramente stare svestita, quando torno a casa, sono così, brasiliana. È involontaria questa cosa, mi piace! Questa cosa del vestito è stato un movimento sbagliato”.

Durante la trasmissione La Fazenda a cui la modella sta partecipando si stanno verificando problemi molto gravi.

Dayane Mello e nuovi problemi a La Fazenda

Dayane è già stata presente ad un reality simile a quello a cui oggi sta partecipando, ossia il Grande Fratello Vip, oggi è concorrente del programma La Fazenda in Brasile e ha subito molestie da parte del collega Nego Do Borel, poi eliminato dal gioco per volere del televoto.

Oggi per Dayane continuano i problemi in quanto la ragazza sta vivendo degli episodi di bullismo da parte degli altri concorrenti e, a farlo sapere, è proprio lo staff della modella con un post su Instagram: “Noi del Team Dayane Mello respingiamo con la presente il comportamento di alcuni partecipanti, perché come abbiamo potuto monitorare nei giorni scorsi si sono rivolti a Dayane con tono spregiativo, con atti che ledono la sua dignità”.

Il post continua: “Il bullismo è un fenomeno sociale che si manifesta in contrasto con le norme e i valori coerenti con la società, espresso in modo sottile e con caratteristiche proprie. Come evidenziato ieri, Dayane ha iniziato a notare tali atteggiamenti e questa, come ben sappiamo, è un’insicurezza personale che ha. Attento! Il bullismo non è un gioco, non è intrattenimento, il bullismo è un crimine che provoca danni psicologici, fisici, morali ed emotivi”.