Ilary Blasi, nonostante il flop arriva la conferma: ecco dove la vedremo | L’indiscrezione

Dopo il flop di Star in the Star, Ilary Blasi pronta a tornare in tv: dove vedremo la showgirl?

Ilary Blasi è una conduttrice televisiva ed una showgirl di Roma classe 1981. Figlia di Roberto e di Daniela, debutta nel mondo dello spettacolo a soli 3 anni come protagonista dello spot Olio Cuore al fianco di Mariangela Melato. Questo è solo l’inizio poiché poi prende parte a campagne pubblicitarie come Cicciobello, Renault, Fiat, Barila, Galbusera, Findus, Balocco ed Interflora. Da adolescente si avvicina al mondo dei fotoromanzi ed a 17 anni partecipa a Miss Italia.

Il vero successo arriva nel 2001 quando è una delle Letterine di Passaparola iniziando, così, la sua carriera. La troviamo alla conduzione di Top of the Pops, Che tempo che fa, Le Iene, CD: Live fino ad arrivare al Festival di Sanremo nel 2006. Poi è la volta del Grande Fratello Vip, mentre nel 2021 la troviamo al timone dell’Isola dei Famosi e di Star in the Star. Per quanto riguarda la sua vita privata, è sposata dal 2005 con Francesco Totti che l’ha resa madre di Cristian (2005), Chanel (2007) ed Isabel (2016).

Ilary Blasi torna in tv: cosa condurrà?

Ilary Blasi è, senza ombra di dubbio, uno dei volti più amati del piccolo schermo. Purtroppo, l’ultima avventura con Star in the Star non è stata molto proficua per la showgirl che ha visto il suo programma bloccarsi alla prima stagione. Nonostante questo, non si è persa d’animo e ne sta approfittando per dedicare un po’ di tempo alla sua famiglia.

Tuttavia, c’è chi si chiede se a breve potremo vedere nuovamente la Blasi sui piccoli schermi o se, per il momento, farà un periodo di pausa. A parlare di Ilary Blasi ci ha pensato Maurizio Costanzo che, rispondendo ad una mail di una fan della Blasi preoccupata che altri volti possano rubarle il posto, ha affermato che: “Dubito che Canale 5 le tolga L’Isola dei Famosi che sotto la sua conduzione mi pare sia andata bene”.

In effetti Ilary è stata al timone dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi ed ha avuto un buon successo. Tuttavia, Costanzo vuole darle un importante consiglio: “Punterei a mettere in piedi un cast di veri famosi, lasciando perdere gente poco popolare”.

Maurizio Costanzo e le parole su Ilary Blasi

Come abbiamo già detto, Ilary Blasi è stata la conduttrice di Star in the Star. La showgirl è stata impeccabile come sempre, ma purtroppo il programma non ha portato i risultati sperati poiché è stato visto dal pubblico come una falsa copia di Tale e Quale Show.

Tuttavia, Maurizio Costanzo è convinto che questa prova negativa non avrà nessuna ripercussione sulla vita professionale della Blasi che ormai è una professionista, ha una carriera solida alle spalle e conosce bene i suoi pregi ed i suoi difetti.