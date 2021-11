Qui era un bambino con le guance paffute, oggi è una leggenda dello sport italiano: ecco di chi si tratta

Ecco com’era da piccolo uno degli sportivi italiani più famosi di sempre. Riuscite a riconoscere chi è il bambino in foto? Quel bimbo oggi è famosissimo, una vera e propria leggenda dello sport.

Impossibile non riconoscerlo: se guardate attentamente lo sguardo di questo bambino, riuscirete sicuramente a capire chi è oggi. Il suo volto, infatti, è uno dei più famosi d’Italia: si tratta di uno sportivo professionista tra i più importanti nella storia dello sport italiano e non solo, considerati tra i migliori al mondo di sempre.

In quest’altra foto lo vediamo in compagnia di sua sorella maggiore, con lo stesso sguardo vispo e le guance paffute. Da piccolo è cresciuto in una famiglia numerosa, fatta tutta di sportivi: sua madre è stata campionessa italiana di lancio del disco e lancio del peso, suo padre anche era un professionista di lancio del peso, suo zio giocava a basket e le sorelle a pallavolo.

Avete già capito chi è? Se non ci siete ancora riusciti, proviamo a darvi qualche altro indizio: è nato in Toscana e più precisamente a Carrara, città alla quale è sempre stato molto legato. Per tre anni è stato sposato con una famosa modella, showgirl e attrice ceca e poi, dopo la separazione, si è fidanzato con una giornalista di Sky.

Non solo sport, però. Grazie alla sua notorietà, negli anni il suo volto è stato presenza fissa delle televisioni grazie a diverse apparizioni nelle pubblicità: ha fatto da sponsor per PokerStars, Amica Chips, Birra Moratti e, più di recente, per Head & Shoulders. Il suo mestiere principale, però, è ancora oggi quello di calciatore professionista, ruolo portiere.

Il bimbo in foto è Gigi Buffon da piccolo

Ebbene sì, stiamo parlando proprio di Gianluigi Buffon, meglio conosciuto come Gigi Buffon, portiere del Parma ed ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana di calcio. Oggi ha 43 anni e gioca in Serie B, ma è stato uno dei portieri più forti al mondo per diversi anni, oltre che uno dei calciatori italiani con più presenze in assoluto.

Nel suo palmares spicca la vittoria ai Mondiali di calcio 2006 con l’Italia, una Coppa Uefa con il Parma, ma anche 10 scudetti con la Juventus, 6 volte vincitore della Coppa Italia e 7 volte della Supercoppa italiana. Con la Nazionale ha vinto anche l’Europeo under-21 del 1996.

Attualmente è fidanzato con Ilaria D’Amico, con il quale ha avuto un figlio che oggi ha 5 anni e si chiama Leopoldo Mattia. Prima Buffon aveva avuto già altri due figli con Alena Seredova, sua ex moglie: Louis Thomas (14 anni) e David Lee (12 anni).