“Un coltello nel cuore”: la straziante dichiarazione di Simona Ventura

La conduttrice Simona Ventura ha fatto una dichiarazione davvero straziante: ecco cosa ha dichiarato, i dettagli della vicenda

Simona Ventura, classe 1965, è uno dei volti più apprezzati dalla televisione italiana in quanto è una conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana che ha conquistato il pubblico con la sua professionalità e simpatia conducendo alcuni dei programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset, tra cui Quelli che il calcio e L’isola dei famosi e, nel 2004 Il Festival di Sanremo, diventando la quarta conduttrice donna nella storia della kermesse, dopo Maria Giovanna Elmi, Loretta Goggi e Raffaella Carrà.

Il suo primo esordio in televisione avviene nel 1985 come concorrente nel programma televisivo W le donne condotto da Amanda Lear e Andrea Giordana su Rete 4, mentre nel 1986 partecipa come concorrente a Il gioco delle coppie, quiz di Canale 5 condotto da Marco Predolin. In quell’anno vince Miss Muretto, partecipando al concorso di bellezza Miss Italia. Esordisce nella televisione nazionale come valletta al fianco di Giancarlo Magalli nel programma Domani Sposi.

La bellissima Simona ha condotto diversi show televisivi anche se, il programma che le ha dato maggiore notorietà è stato Quelli che il calcio, condotto da lei per ben dieci anni consacrandola una delle migliori conduttrici della tv italiana. Nel 2003 presenta la prima edizione de L’Isola de famosi che avrà modo di condurre per otto anni.

La conduttrice è stata legata al’ex campione calcistico Stefano Bettarini ma il matrimonio è finito per i tradimenti dell’uomo, anche uno presunto con l’ex ballerina di Quelli che il calcio poi licenziata dalla stessa conduttrice, Antonella Mosetti. Dal matrimonio con Stefano sono nati due figli e nel 2014, la Ventura ha deciso di adottare Caterina affermando: “Caterina ha due mamme. Ci sono io e c’è la sua mamma biologica, una mia parente che non ha potuto tenerla con sé. È complicato, ma possibile. E molto bello. Voglio dire a chi vuole un figlio che c’è una strada, tortuosa e magnifica, diversa dall’adozione. L’affido”.

Nonostante il successo e la sua carriera professionale, Simona ha dovuto fare i conti con un dolore straziante che ha rappresentato un momento drammatico della sua vita.

Il dramma della conduttrice

Simona Ventura è stata legata da una profonda amicizia con Rossano Rubicondi, scomparso da pochi giorni per una malattia ed è stata lei ad annunciare la morte del modello, attore ed ex marito di Ivana Trump.

Ella aveva scritto in un tweet: “Rossano… Grazie per il percorso fatto insieme, per i litigi, le incazzature ma anche i chiarimenti e le risate, tantissime, che abbiamo fatto insieme. Fai buon viaggio RiP Rosa #rossanorubicondi”.

Ha deciso di aprire la puntata del suo programma con un commovente messaggio: “Per me in quegli anni in cui i naufraghi hanno partecipato all’Isola dei famosi non erano solo dei veri concorrenti, ma degli amici, dei parenti, erano persone da proteggere. Ecco perché quando ti ho incontrato e ti ho visto con la tua simpatia travolgente, col tuo carisma, ho pensato subito che fossi la persona più adatta per intraprendere questa avventura.[…] In questi anni ti ho molto apprezzato nella tua volontà di ricercare sempre nuove vie nel lavoro, per esempio. Ma la tua fragilità non ti ha fatto capire che le persone che ti volevano bene ti sarebbero state vicine in ogni caso. Rossano, lassù sicuramente continuerai a ballare, perché quella era la tua passione; con quel sorriso che entrava come un coltello nel cuore di chiunque. Ti voglio bene, Ross, Fai buon viaggio”.