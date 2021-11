Alessia Marcuzzi è pronta al ritorno: ecco dove la vedremo | L’indiscrezione bomba

Alessia Marcuzzi è pronta al ritorno con un nuovo programma: ecco dove la vedremo, i dettagli e le curiosità

Uno dei volti più apprezzati dal pubblico italiano è proprio quello di Alessia Marcuzzi, classe 1972, è una conduttrice, attrice ed ex modella italiana, simpatica ed esplosiva si conferma da sempre tra le regine degli ascolti Mediaset, complici anche i programmi cult da lei condotti tra cui Grande Fratello, L’Isola dei famosi, Le Iene e in passato Festivalbar. Oltre essere una conduttrice di successo, ha dato vita anche ad un blog di moda dal successo internazionale.

Il suo esordio inizia dalla rete Telemontecarlo, dove esordisce con lo show Attenti al dettaglio nel 1991, per poi partecipare, nella stagione 1991/1992, al programma sportivo Qui si gioca, con José Altafini, nel ruolo di valletta.

Prosegue la sua carriera nel 1994 con Il grande gioco dell’oca su Rai 2, approdando come attrice, e partecipando alla realizzazione dei film Chicken Park di Jerry Calà, in un breve cameo, e in Tra noi due tutto è finito, per la regia di Furio Angiolella. Invece nel 1996, approda in uno dei programmi che le darà maggiore notorietà, Il Festivalbar che condurrà fino al 2002, affiancata da diversi personaggi famosi come Daniele Bossari, Amadeus, Corona Paolo Brosio.

Nel corso degli anni la carriera professionale di Alessia è letteralmente cambiata ed ella è arrivata a condurre alcuni programmi apprezzati dagli spettatori fra cui Mai dire Gol, Le Iene, Scherzi a parte, Festivalbar, Grande Fratello, Zelig, Temptation Island (Vip e Nip) e L’Isola dei Famosi. Nel 2021, alla vigilia della presentazione dei palinsesti Mediaset, la conduttrice ha deciso di comunicare a tutti i suoi fan l’addio alla rete dopo ben 25 anni affermando in un lungo post sui social: “Ciao a tutti, voglio essere io a dirvelo, prima che lo leggiate su qualche blog in maniera distorta. Dopo 25 anni in Mediaset, ho deciso di prendermi un momento per me, perché non riseco più ad immaginarmi nei programmi che mi venivano proposti”.

Ella, secondo un’indiscrezione sarà al timone di un nuovo show nei palinsesti Rai, precisamente su Rai Due.

Alessia Marcuzzi e l’indiscrezione su un suo nuovo programma

Dopo aver detto addio a Mediaset suscitando grandissimo scalpore ai piani alti, ella ha deciso di abbandonare la strada della carriera anche se diversi emittenti televisive le hanno proposto diversi programmi al quale la donna ha rifiutato.

Secondo quanto riporta il settimanale Nuovo, la Marcuzzi potrebbe essere al timone di un nuovo format in onda su Rai 2 con un programma firmato dallo storico autore de I Fatti Vostri Michele Guardì che andrà in onda a Settembre 2022.

Pare che il nuovo programma prenderà il posto di Detto Fatto prima condotto da Caterina Balivo ed oggi sostituita dalla bellissima pugliese Bianca Guaccero.