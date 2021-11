Antonella Ferrari, la malattia che ha distrutto la sua carriera: le parole dell’attrice

Antonella Ferrari discute della rara malattia che le ha praticamente distrutto la carriera: ecco le parole dell’attrice.

Una situazione molto particolare per Antonella Ferrari che a causa di una malattia ha avuto grandi difficoltà nel passato. Lei infatti è stata invitata nel recente passato sul palco dell’Ariston, durante l’ultima edizione del Festival di Sanremo, quella dello scorso marzo 2021.

L’attrice durante quell’occasione si è presentata con un abito rosso, aiutandosi con una stampella colorata che potesse sostenerla. Oltre ad essere accompagnata dai fiori, regalati per lei in omaggio a favore della grande manifestazione musicale. Per lei il ritorno al pubblico, in seguito ad un vero e proprio calvario durato tanti anni, tra le cartelle cliniche e gli esami, arrivando fino alla drammatica diagnosi: scopriamo insieme di cosa soffre l’esperta artista.

Ecco cosa è accaduto ad Antonella Ferrari

Davanti alle telecamere si è lasciata andare, lanciando un messaggio fondamentale, soprattutto per i giovani che sono costretti a far fronte alla malattia. Il sorriso slanciato, nonostante le difficoltà, ed un coraggio unico nel presentarsi sul palco con le stampelle, senza paura di quel che gli altri avrebbero potuto pensare.

Questi i ‘primi passi‘ per parlare della sclerosi multipla: malattia con la quale combatte da anni. Cercando di tornare serena e radiosa: ecco quindi che il palco dell’Ariston ha rappresentato una svolta, per farsi notare nuovamente dal pubblico. Per farsi apprezzare per quel che è.

Nata nel 1970 a Milano, fin da piccola si è appassionata al mondo della scrittura, senza dimenticare poi lo sport. Tant’è che ha poi scelto di praticamente danza per diversi anni. Ecco quindi che le sue passioni sono state poi messe in secondo piano dopo aver scoperto della grave malattia di cui attualmente soffre.

Una malattia che ha rovinato la carriera

“La sclerosi multipla ha condizionato la mia esistenza, sotto ogni punto di vista, compreso quello più personale. Ma nonostante le difficoltà oggettive, l’ignoranza diffusa e gli egoismi malcelati, la buona notizia è che convivere dignitosamente con la malattia è possibile”: queste le parole di Antonella Rossi sulla propria condizione.

Una volta affrontata la difficoltà, Antonella Ferrari è divenuta madrina e ambassador di Aism. Mentre dal punto di vista della vita privata, nel 2009 è sposata con Roberto d’Agosta. Successivamente ad una lunga convivenza, sono arrivate le nozze.

Ora cerca la serenità e la tranquillità affinché possa continuare a vivere e portare avanti i propri progetti futuri.