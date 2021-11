Barbara D’Urso a cena con la sua nuova fiamma: è molto più giovane di lei

La conduttrice Barbara D’Urso è andata a cena con la sua nuova fiamma molto più giovane di lei: ecco di chi si tratta

Barbara D’Urso, nasce a Napoli e rappresenta uno dei volti più apprezzati del panorama televisivo italiano che, con i suoi programmi ha conquistato la fiducia di molti telespettatori. Ha debuttato i televisione negli anni Settanta partecipando ad alcune delle prime produzioni della nascente Telemilano 58 e dal 2003 è protagonista indiscussa di alcuni programmi molto seguiti come il Grande Fratello, Mattino Cinque, Live- Non è la D’Urso e Pomeriggio Cinque. Inoltre è stata attrice di alcune fiction importanti come la Dottoressa Giò.

Il suo sogno fin da adolescente era quello di fare la modella ma per via della sua altezza ha dovuto cimentarsi in altro sin da subito, inizialmente come showgirl nel 1977 su Telemilano 58 con il nome di “Barbara”, poiché secondo i piani alti il suo vero nome era molto meridionale (Carmelita è il suo vero nome), con il programma televisivo Goal, accanto a Diego Abatantuono, Teo Teocoli, Giorgio Porcaro e Massimo Boldi, lavorando come annunciatrice televisiva e valletta al fianco di Claudio Lippi.

Negli anni Ottanta si è dedicata alla conduzione di diversi e numerosi programmi e varietà fra cui Forte fortissimo e Fresco fresco, entrambi del 1982 e in onda su Rai 1, ultime trasmissioni a cui ha partecipato prima di ritornare nel mondo del cinema dedicandosi alla carriera di attrice. Il grande successo della fiction la Dottoressa Giò in cui l’attrice Barbara interpretava la protagonista, “Giorgia Basile” detta “Giò”, una ginecologa di un ospedale pubblico l’hanno resa un volto molto apprezzato anche nel mondo delle fiction televisive.

Invece nel 2003, dopo l’addio di Daria Bignardi, ella ha sostituito la conduttrice nella casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello rimanendo al timone del reality per tre edizioni consecutive, andate in onda rispettivamente nelle stagioni invernali-primaverili 2003 e 2004 e nell’autunno del 2004, riscuotendo un grande successo televisivo. I programmi da lei condotti che hanno riscosso un ottimo share negli ultimi anni sono stati Pomeriggio Cinque, Live-Non è la D’Urso e inizialmente (nel 2010) Mattino Cinque. Successivamente la conduzione di Mattino Cinque è passata alla collega Panicucci.

Ella ha rivelato di soffrire di aerofobia, ossia la paura di volare tanto che in un’intervista ha confessato: “Pur di evitare l’aereo, viaggerei in cammello. Mi imbottisco di tranquillanti e mi siedo nella cabina di pilotaggio, accanto al comandante: così ho l’impressione di poter controllare le operazioni di volo”.

Barbarella ha mostrato nelle sue Instagram Stories di essere a cena in ottima compagnia.

Barbarella e la cena speciale

La bella conduttrice ha postato sulle sue Instagram Stories oltre la preparazione per il suo programma e come vengono realizzati i suoi make up e il suo hair look, anche il suo tempo libero condiviso con un ragazzo molto più giovane di lei con cui la conduttrice si diverte molto: stiamo parlando del tiktoker Mattia Stanga.

Egli ironizza riprendendo Barbara e affermando: “oggi sono a cena con la mia fidanzata.. ricordami il tuo nome” ed ella ribatte: “non ti si può guardare con quei capelli sei orrendo”.