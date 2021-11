Caterina Balivo, la drammatica rivelazione della conduttrice: “Non riesco a vederla”

Su Caterina Balivo, la storica conduttrice di Vieni da me è stata fatta una drammatica rivelazione: ecco di cosa si tratta

Caterina Balivo, classe 1980, è una conduttrice televisiva ed ex modella italiana e rappresenta una dei volti più apprezzati e amati Rai soprattutto per la sua intelligenza, bellezza e per la sua professionalità che la contraddistinguono dal resto. Tra i programmi più famosi a cui ella è stata alla conduzione vi è Detto fatto e Vieni da me. Ella nasce a Napoli ma passa la maggior parte del tempo in una città vicino, Aversa e si avvicina sin da giovanissima al mondo dello spettacolo, decidendo di partecipare al concorso di bellezza Miss Italia, classificandosi terza nella finale di Salsomaggiore Terme.

Dopo la sua prima esperienza al concorso di bellezza, ella decide di proseguire la sua carriera nel mondo dello spettacolo esordendo come valletta nel programma Scommettiamo che..? condotto da Fabrizio Frizzi e, successivamente collabora con altri programmi e show come I raccomandati di Carlo Conti, Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte.

Dopo una piccola parentesi nel 2003 sul canale Stream News dove sarà al timone dello show varietà Bollicine, ritorna in Rai come conduttrice del varietà Courmayeur on Ice e fa il suo ingresso nel cast di Unomattina, dove conduce la rubrica Unomattina Estate In Giardino e lo spin-off Unomattina Estate Sabato & Domenica.

Uno degli show condotti da Caterina Balivo cui ha riscosso molto successo è stato Vieni Da me, un programma molto seguito dagli spettatori dove ella con la sua professionalità intervistava molti personaggi noti del mondo del gossip, dello spettacolo e del cinema emozionandosi e divertendo il pubblico nello stesso tempo. Successivamente, ha rivelato di aver avuto problemi di famiglia abbandonando la trasmissione e affermando di non aver potuto continuare il programma poiché suo marito andava sempre a lavoro ed ella doveva badare ai suoi tre figli piccoli che, per via della pandemia erano a casa come il resto del mondo.

La Balivo è stata sempre considerata come una conduttrice attenta ai messaggi e alla comunicazione con il suo pubblico ma, qualche volta ha subito diverse critiche anche da colleghe: in questo caso da Elena Santarelli.

La critica della collega Elena Santarelli a Caterina

Caterina Balivo è spesso in giro per l’Italia per via della sua carriera e non sempre ha il tempo di condividere del tempo con le sue amiche e colleghe. A farlo notare è stata proprio Elena Santarelli che ha passato del tempo a cena con la bellissima Caterina e ha affermato di non vederla da tanto tempo.

Ella ha rivelato in una Instagram Stories taggando un’altra amica dal nome Michela: “Finalmente l’hai liberata da Dubai, un anno che non riesco a vederla e stasera magicamente a cena con noi a Roma”.