Eleonora Brigliadori, il racconto della disgrazia: la grave crisi economica

Eleonora Brigliadori racconta delle disgrazie personali, con la grave crisi economica che ha contagiato senza alcun dubbio la sua vita.

Eleonora Brigliadori è stata nel recente passato sotto i riflettori a causa di alcune dichiarazioni che hanno fatto davvero discutere. Una situazione complicata da gestire e che l’ha portata in una situazione di grande difficoltà. Il tutto parte dalle sue parole su Nadia Toffa, tragicamente scomparsa in seguito ad un tumore. La Iena è stata ricordata con un pizzico di polemica, portando gli autori del programma Pechino Express ad escludere Eleonora dalla celebre trasmissione.

“Chi è causa del suo mal pianga se stesso”: queste le parole che hanno generato grande polemica. L’attrice infatti si definisce contraria alla chemioterapia. Sostiene da tempo come il metodo Hamer sia quello più adatto per la cura del cancro. La 58enne è stata quindi esclusa dal programma per queste dichiarazioni, mal digerite non solo dal pubblico, ma anche dalla stessa produzione targata Rai.

Ecco cosa sta accadendo a Eleonora Brigliadori

Non si tratta però dell’unica novità, considerato che la stessa Eleonora Brigliadori ha avuto modo di rilasciare un’intervista al settimanale Oggi. Ha infatti manifestato il proprio rammarico per l’impossibilità di poter partecipare all’edizione di Pechino Express: “Si tratta di una fase delicata della mia vita, per me era molto importante poter partecipare al programma”.

Il polverone mediatico sollevato in seguito alle sue parole sicuramente non le hanno fatto bene, con i vertici Rai che hanno rimarcato come le sue parole non rappresentano il valore del servizio pubblico. La replica non è stentata ad arrivare, con la Rai che, secondo Eleonora, conosceva già le idee ed il pensiero di Brigliadori: “Tra l’altro la trasmissione è registrata e non c’era il rischio di mandare in onda affermazioni poco gradite”.

Ora la grande povertà

“Sono ridotta sul lastrico ma non mi arrendo”: ha poi continuato Eleonora. Inoltre, ha reso noto come non abbia mai vissuto di rendita, anzi, ha sempre cercato di lavorare, nonostante si trovi in una fase delicata della propria vita.