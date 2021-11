Festival di Sanremo, spunta il nome del sostituto di Amadeus: l’indiscrezione a sorpresa

Chi sarà il nuovo conduttore di Sanremo 2023? Dopo Amadeus potrebbe essere una donna a presentare il Festival che si terrà tra due anni e le indiscrezioni sul nome sono clamorose.

Il Festival di Sanremo torna il 1 febbraio 2022, come sempre in diretta su Rai 1 dal Teatro Ariston di Sanremo: per cinque giorni i cantanti in gara si sfideranno per vincere il premio della migliore canzone italiana dell’anno e anche quest’anno gli artisti saranno divisi in due categorie, giovani e big.

L’edizione 2021 condotta da Amadeus e Fiorello si è conclusa con la vittoria dei Maneskin, con Fedez e Francesca Michielin al secondo posto ed Ermal Meta al terzo posto, mentre il premio della critica se l’è aggiudicato Willie Peyote. Non si conoscono ancora i nuovi concorrenti dell’anno prossimo, ma ci sono già 45 giovani in lizza per partecipare.

Ma chi sarà, invece, il conduttore di Sanremo 2023? Negli ultimi giorni è stata diffusa la notizia che quest’anno non ci sarà Fiorello e sempre più persone ormai iniziano a dubitare anche della presenza dello stesso Amadeus, che comunque condurrà anche l’edizione 2022 di Sanremo.

Da alcune settimane ormai circolano diverse indiscrezioni e rumors. Diversi nomi sono stati fatti come ipotesi più o meno credibili: quello che è certo è che nessuno potrebbe rifiutare la proposta di condurre uno degli eventi televisivi più seguiti dell’anno, amato dagli italiani e conosciuto anche all’estero.

Mara Venier conduce Sanremo 2023?

L’ultima indiscrezione a sorpresa sul sostituto di Amadeus porta al nome di Mara Venier. La conduttrice di “Domenica In” ha il contratto in scadenza e terminata la sua esperienza su Canale 5 sarà libera di trovarsi un nuovo lavoro, e chissà che non possa essere proprio lei a condurre Sanremo nel 2023.

A fare il suo nome è stato addirittura Maurizio Costanzo, che l’ha di fatto proposta sulle pagine del settimanale “Nuovo“. Costanzo ha lasciato intendere che qualcosa bolle in pentola e che Mara Venier e la Rai stiano già discutendo i termini di un eventuale accordo. “Lei è veramente perfetta per Sanremo“, scrive, “per lei sarebbe un gran colpo“.

Ma le sorprese non finiscono qui: il settimanale Vero Tv azzarda un’ipotesi ancora più clamorosa. Insieme a Mara Venier sul palco del Teatro Ariston di Sanremo potrebbe esserci Maria De Filippi: le donne condurrebbero insieme, spalla a spalla, in un’edizione tutta al femminile. Tuttavia, è ancora presto per avere notizie ufficiali in tal senso: per il momento tutto è rimandato a dopo il festival 2022.