Justin Mattera, il volto ricoperto di sangue: ecco cosa sta succedendo

Che ci fa Justine Mattera con gli occhi neri e la faccia tutta piena di sangue? La showgirl italo-americana spaventa i followers su Instagram: ecco che cosa stava accadendo.

Justine Elizabeth Mattera è una showgirl nata a New York da una famiglia di origini italiane. Justine è un personaggio televisivo noto in Italia per aver lavorato come conduttrice, cantante e attrice in teatro e in televisione. Oggi ha 50 anni d’età, è sposata ed ha due figli.

La carriera di Justine Mattera in Italia inizia a metà degli anni ’90, quando si trasferisce nel nostro Paese per studiare. Inizia subito a lavorare come modella e cubista e ben presto incide una serie di brani musicali dance che la rendono famosa in tutta Europa.

La fama le permette di conoscere il conduttore televisivo Paolo Limiti (morto nel 2017): lui la lancia in televisione e alla fine si sposano. Il matrimonio tra Justine Mattera e Paolo Limiti, però, dura solo due anni. Nel 2009 la donna ha sposato il suo attuale marito Fabrizio Cassata, che ha 49 anni d’età e di lavoro fa l’imprenditore.

La coppia ha anche due figli: si chiamano Vivienne Rose e Vincent. Nel frattempo, la Mattera continua a lavorare in Tv: nel 2017 ha condotto “In viaggio con Justine” su Bike Channel e di recente è apparsa in una puntata di “Imma Tataranni – Sostituto procuratore” su Rai 1.

Trucco speciale per Halloween a Gardaland

Ma come mai Justine Mattera si è mostrata con il volto ricoperto di sangue e gli occhi neri? Per scoprire cosa sta succedendo basta leggere la didascalia del suo post su Instagram, pubblicato qualche giorno fa. L’attrice si è truccata per festeggiare Halloween con i suoi figli e per l’occasione si è servita del lavoro delle make-up artist Nicoletta Malu e Veronica Danilovych.

Un giorno speciale, anche perché il 27 ottobre scorso sua figlia ha compiuto gli anni: riunita la famiglia, sono saliti sul treno che parte da Milano per andare a Gardaland, il famoso parco divertimenti sul lago di Garda: “Io adoro le montagne russe. Un giro sulle giostre basta per tornare a sentirsi di nuovo bambina“, confessa su Instagram.

A fine giornata, cena con torta e camera prenotata al Gardaland resort hotel, con tanto di stanze a tema e colazione inclusa. Una domenica speciale in famiglia, dunque: anche i bambini si sono truccati per la festa di Halloween, anche se la faccia piena di sangue di Justine mette davvero paura.