“…la chemioterapia”: la confessione straziante di Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è una showgirl argentina, classe 1984. Figlia di Gustavo e di Veronica, sorella maggiore di Cecilia e di Jeremias, dopo il diploma al Liceo Artistico inizia la carriera da modella dividendosi tra l’Argentina, Miami ed il Messico. Nel 2004 arriva in Italia dove diventa il volto di brand importanti come Yamamay, Jadea, John Richmond, Monella Vagabonda e Imperfect. Contemporaneamente debutta anche nel mondo dello spettacolo come conduttrice di La Tintoria (2007), Circo Massimo Show (2007-2010), Scherzi a parte (2009), Stiamo tutti bene (2010), Colorado (2011, 2012, 2019) e Festival di Castrocaro (2019).

Il vero successo lo raggiunge nel 2008 quando è tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi. Debutta anche come attrice e prende parte a Natale in Sudafrica, Se sei così ti dico si, Non c’è 2 senza te. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata fidanzata con Marco Borriello, Fabrizio Corona ed Andrea Iannone. Dal 2013 al 2017 è stata sposata con Stefano De Martino che l’ha resa madre di Santiago (2013), mentre ora è fidanzata con Antonino Spinalbese da cui ha avuto la piccola Luna Mari (2021).

Belen Rodriguez e la confessione riguardo la chemioterapia

Siamo abituati a vedere Belen Rodriguez sul piccolo schermo e sui social network, convinti di conoscere ogni dettaglio della sua vita privata, ma non è così. Ad esempio, non tutti sanno che la nonna si è ammalata di tumore quando lei aveva appena 18 anni.

La nonna, per lei, è sempre stata una seconda mamma poiché è cresciuta nella sua casa mentre i genitori lavoravano. Le assomiglia molto quindi, inutile dirlo, quando ha saputo del tumore il mondo le è crollato addosso. Non si è data per vita ed ha deciso di dare una spinta alla sua carriera da modella arrivando in Italia.

“Invece di piangere, sono venuta in Italia e sono riuscita a farle fare la chemioterapia” confessa la Rodriguez. Un gesto che ha commosso tutti ed ha fatto capire, ancora una volta, quanto la famiglia sia sempre stata importante per Belen.

Belen Rodriguez ed Antonino: è tornato il sereno?

Di recente, Belen Rodriguez è tornata al centro della cronaca rosa a seguito della sua separazione con Antonino Spinalbese. I due, infatti, si erano allontanati in seguito ad un acceso litigio che ha portato il ragazzo a lasciare Milano per trovare rifugio dai genitori a La Spezia.

Un periodo complicato dove le incomprensioni hanno avuto la meglio, ma ora tra Belen ed Antonino è tornato il sereno, i due sono tornati ad essere una coppia e sono stati avvistati insieme per le strade di Milano insieme a Santiago e la piccola Luna Mari.