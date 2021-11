Michelle Hunziker, il dolore per la tragica scomparsa: “…Sono volate via”

Michelle Hunziker ripensa alla tragica scomparsa e condivide i suoi pensieri con i follower.

Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva svizzera classe 1977. Inutile dirlo, il suo nome è diventato famoso in Italia dopo il matrimonio con il cantante Eros Ramazzotti che l’ha resa madre di Aurora (1996). La sua bellezza ha subito attirato l’attenzione dei produttori ed ha debuttato nel programma I cervelloni, al fianco di Paolo Bonolis. Una carriera che va avanti non solo in Italia, ma anche in Germania ed in Svizzera dove il suo è un volto molto amato, a prescindere dal matrimonio con Ramazzotti.

Testimonial di brand noti come Bottega Verde, L’Oreal, Morellato e Roadhouse. In Italia la troviamo alla conduzione di Zelig, Scherzi a parte, Paperissima, Festivalbar e di Striscia la notizia per citare solo alcuni programmi di successo che la vedono protagonista. Dal 2020 è al timone di All Together Now. Per quanto riguarda la sua vita privata, invece, dal 2014 è sposata con Tomaso Trussardi che l’ha resa madre di Sole (2013) e di Celeste (2015).

Michelle Hunziker e le tragiche scomparse nella sua vita

Questi sono giorni in cui il nostro pensiero va alle persone scomparse con la consapevolezza, ovviamente, che non bisogna ricordarle solo un giorno all’anno, ma sempre. Lo sa bene Michelle Hunziker.

La conduttrice svizzera ha dovuto fare i conti con diverse perdite nel corso della sua vita iniziando dal papà scomparso quando lei aveva appena 20 anni. Ha dovuto dire addio a Franchino Tuzio nel 2017, suo agente e grande amico, ma anche alla cagnolina Lily venuta a mancare lo scorso luglio. Inoltre, la Hunziker ha sempre un pensiero anche per tutte le persone morte a causa di Covid nella sua Bergamo, città che l’ha adottata.

Per questo motivo, ha voluto rivolgere a loro ed a tutte le persone scomparse un pensiero tramite i social network: “Al termine di questa giornata, guardando la luce di questa candela, il mio pensiero e il mio cuore vanno a tutte le persone che amo le quali sono volate via…ci sono, esistono e vanno ricordate con amore sempre”. Lei li porta sempre nel cuore ed è grata di aver potuto condividere una parte della sua vita con loro.

Michelle Hunziker ha avuto il Covid: come sta ora?

Michelle Hunziker è sempre molto riservata per quanto riguarda la sua vita privata e, di recente, lo ha dimostrato per l’ennesima volta. Come sappiamo, molti suoi colleghi sono stati colpiti dal Covid ed è subito stato reso noto. Lei, invece, ha rivelato di averlo avuto, ma ha anche confessato di non averlo detto quasi a nessuno.

La Hunziker è stata colpita dal Covid nello stesso periodo di Gerry Scotti. Ovviamente, a differenza del collega, per lei non è stato necessario il ricovero in ospedale. Però racconta che: “Ho passato un periodo piuttosto difficile. Ho deciso di viverlo nella mia intimità senza pubblicizzare la cosa, ma non è stato semplice. Non sono stata bene. Proprio nello stesso periodo di Gerry Scotti l’ho avuto anche io e ci siamo fatti forza a vicenda”.

Adesso Michelle si è ripresa e sta bene, pronta per essere sempre presente al timone di All Together Now, ma anche sempre presente per la sua famiglia.