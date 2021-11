Qui era una bambina sorridente, oggi è la più bella d’Italia: ecco chi è

Riuscite a riconoscere chi è questa bambina in foto? Qui la vediamo da piccola, ma oggi ha 35 anni d’età ed è una showgirl e modella tra le più belle e famose d’Italia: ecco di chi si tratta.

Occhi grandi e vispi, sorriso dolce da bambina: se guardate attentamente queste foto potrete subito capire chi è questa bimba con la fascia bianca tra i capelli che sorride guardando nell’obiettivo della macchina fotografica. Se invece non ci siete ancora arrivati e non riuscite a indovinare chi è, proviamo a dare qualche indizio.

Nata in provincia di Treviso, questa bambina oggi ha 35 anni d’età e il suo è un volto noto nella Tv italiana: la sua carriera è iniziata come modella e valletta. Ben presto viene notata dai talent-scout di Mediaset ed inizia a lavorare prima alla trasmissione di Italia 1 “Le Iene“, e poi a “Lucignolo“, riscuotendo subito successo.

Ha partecipato da concorrente ai reality-show “Grande Fratello” e “La Talpa” ed è stata conduttrice di diversi show televisivi sulle reti Mediaset e non solo. Spesso, però, le luci dei riflettori sono stati puntati su di lei anche per la sua vita privata e le love story con personaggi più o meno famosi.

In passato ha avuto una relazione amorosa con Alessandro Tersigni, attore italiano di fiction e serie Tv. Dopo la separazione, si è fidanzata con un comico e clown professionista, di nome Andrea Viganò, con il quale ha avuto anche un figlio di nome Daniel, che oggi ha quasi 4 anni d’età. Avete capito di chi stiamo parlando?

La bambina in foto è Melita Toniolo da piccola

La bambina sorridente in foto è Melita Toniolo, famosa showgirl, attrice e conduttrice, forse la più bella d’Italia, almeno nei suoi anni d’oro. I suoi calendari sexy sono stati tra i più venduti a cavallo tra gli anni 2000 e il 2010 e da allora Melita Toniolo è diventata un volto fisso delle trasmissioni televisive, come opinionista, concorrente e conduttrice.

Di recente ha anche partecipato nelle vesti di giurata allo show “All Together Now 2“, condotto da Michelle Hunziker su Canale 5, dopo un periodo di stop che l’ha vista lontana dalla Tv per qualche anno, nei quali si è dedicata probabilmente alla maternità.

Su Instagram, però, continua ad essere molto attiva. Sul suo profilo si descrive come “mamma veneta” ma “milanese d’adozione” e, con la giusta dose di autoironia, pala di sé come una donna “fatta di capelli e ansia“, che “fa il ragù ogni mese e poi se lo congela“.