Raffaella Fico, l’accusa gravissima: Il suo corpo messo in vendita

Accuse molto gravi per la showgirl Raffaella Fico, da poco eliminata dal Grande Fratello Vip.

Raffaella Fico è una modella, showgirl e attrice napoletana, concorrente all’ultima edizione del GFVip, su Canale 5. La sua carriera era iniziata proprio al Grande Fratello, nel 2008, quando la Fico era ancora una sconosciuta: da allora è diventata una presenza fissa nel palcoscenici della televisione italiana.

Spesso, però, Raffaella Fico è stata al centro dell’attenzione mediatica anche per via della sua vita privata e delle love story con personaggi famosi. Una delle notizie di gossip più famose sul suo conto riguarda, ad esempio, il suo fidanzamento con il calciatore Mario Balotelli, con cui ha avuto una figlia di nome Pia, che oggi ha quasi 9 anni.

Balotelli, però, non è stata l’unica fiamma degna di nota. In passato la Fico ha avuto relazioni amorose anche con il calciatore Cristiano Ronaldo, con il procuratore sportivo Alessandro Moggi e con Gianluca Tozzi, figlio del cantante Umberto. Oggi, invece, Raffaella Fico è fidanzata con l’imprenditore Piero Neri.

Dopo circa sei settimane nella casa più spiata dagli italiani, la Fico è stata eliminata dal GF Vip, ma negli ultimi anni sono state tante le esperienze da concorrente in reality-show: aveva già preso parte all’edizione 2021 di “Games of Games – Gioco Loco“, su Rai 2 e qualche anno prima anche a “Tale e quale show” (Rai 1), “Baila!” (Canale 5) e “L’Isola dei famosi” (Rai 2).

Sonia Bruganelli attacca la Fico al GFVip

I gossip sul suo conto, però, non si placano. Anzi, di recente sono tornate a pioverle addosso accuse gravissime, che rispolverano a distanza di anni storie cadute nel dimenticatoio che riguardano la sua giovinezza e i primi anni da showgirl in Tv. Ad accendere la miccia, stavolta, è stata Sonia Bruganelli, opinionista televisiva al Grande Fratello Vip.

Su Instagram, la Bruganelli si è intromessa nella lite tra Raffaella Fico e Soleil Sorge e, nel prendere le parti di quest’ultima, ha rivolto parole pesanti alla showgirl napoletana: “Ma non era proprio lei che aveva messo in vendita la sua verginità? Forse sarebbe meglio che sua figlia non venga mai a conoscenza di questa storia“.

L’accusa è gravissima, ma non è priva di fondamento: qualcuno si ricorderà di quando, nel lontano 2008, allorché Raffaella Fico uscì dalla Casa del Grande Fratello, fece molto scalpore la notizia della sua verginità messa in vendita al migliore offerente. All’epoca la trasmissione “Le Iene” organizzò addirittura uno scherzo in cui un ricco sceicco arabo le proponeva 1 milione di euro per andare a letto con lui. Una storia archiviata che ora torna prepotentemente all’attenzione dei media…