Raoul Bova, svelati i motivi della separazione: l’incredibile confessione dell’ex moglie

Dopo anni, l’ex moglie di Raoul Bova si lascia andare ad un’incredibile confessione sulla fine del loro matrimonio.

Raoul Bova è un attore di Roma, classe 1971. Figlio di Giuseppe e di Rosa, si iscrive all’ISEF salvo poi abbandonare gli studi prima della fine dei corsi. Una carriera da sportivo che lo porta a vincere, a 15 anni, il Campionato italiano giovanile nei 100 metri dorso. Tuttavia, nonostante i vari successi, decide di abbandonare la carriera agonistica poiché non ama le rivalità e le speculazioni che essa porta con sé. Negli anni ’90 arriva sul piccolo schermo e, con il passare del tempo, diventa uno dei volti più amati sia del cinema che della televisione grazie alla sua bellezza ed al suo talento.

Lo troviamo protagonista di film di successo come Terra Bruciata (1999), La finestra di fronte (2003), Scusa ma ti chiamo amore (2008), Baaria (2009), Immaturi (2011), Buongiorno papà (2013), Tutte le strade portano a Roma (2016) fino al 2018 quando veste i panni di Papa Sisto IV ne I Medici ed è protagonista di Ultimo – Caccia al Narcos. Nel 2021 è la volta di Buongiorno, mamma! Per quanto riguarda la sua vita privata, è stato sposato dal 2000 al 2013 con Chiara Giordano che l’ha reso padre di Alessandro Leon (2000) e di Francesco (2001). Dal 2013 è fidanzato con Rocio Muñoz Morales che lo ha reso padre di Luna (2015) e di Alma (2018).

Chiara Giordano, ex moglie di Raoul Bova, parla della fine del loro matrimonio

La fine del matrimonio tra Raoul Bova e Chiara Giordano è stata come un fulmine a ciel sereno. Rappresentavano la famiglia felice e perfetta, nessuno si aspettava che il loro amore potesse giungere al capolinea. Ed invece è stato così.

I due hanno mantenuto sempre il massimo riserbo sui motivi della separazione e su come l’hanno vissuta. La Giordano, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, si è lasciata andare ad importante confessioni: “Il dolore è durato sei, sette anni, ma grazie ad una brava psicologa ho lasciato andare la rabbia in fretta. Ho letto tanto, anche sulle favole: mi hanno fatto capire che c’è sempre qualcosa di bello che ti aspetta se te lo crei”.

Così ha dato spazio alle sue passioni, si è dedicata al lavoro, agli animali, ma anche al ballo. Magari prima la voglia di iscriversi ad un corso di ballo la aveva, ma non la prendeva in considerazione perché era una moglie ed una mamma. Questa rinascita, invece, le ha permesso di fare ciò che si sentiva e di non seguire gli schemi, ma di essere libera: “Sono stata concentrata a essere la moglie perfetta, la mamma perfetta, poi capisci che fare tutto giusto è l’errore peggiore e che devi ascoltare la tua natura”. A 48 anni Chiara Giordano è rinata!

Chiara Giordano, dopo Raoul Bova, ha trovato di nuovo l’amore

E se Raoul Bova è felice al fianco di Rocio Muñoz Morales, anche Chiara Giordano ha finalmente ritrovato l’amore e proprio grazie ad un corso di ballo dove ha conosciuto Andrea Evangelista, coreografo e ballerino: “All’inizio non è successo nulla, non ero pronta. Ci siamo rivisti l’anno scorso. Rivederlo è stato proprio bello”.

I due hanno 15 anni di differenza, ma la differenza di età non le pesa: “Se io parlo e tu mi capisci, non si sente”.