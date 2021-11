Uomini e Donne, la lotta contro il tumore di Sabrina Ghio: “Nel giro di tre o quattro mesi…”

La vita di Sabrina Ghio è cambiata nel giro di poco tempo: la sua lotta contro il tumore che l’ha colpita.

Sabrina Ghio è una ballerina nata a Roma nel 1985. Arriva nel mondo dello spettacolo nel 2004 grazie alla partecipazione ad Amici dove, proprio nei panni di ballerina, riesce a conquistare il secondo posto. Decide di abbandonare il piccolo schermo per dedicarsi alla sua vita privata, ma dopo la fine del matrimonio si rimette in gioco.

Nel 2017-2018 la troviamo Tronista a Uomini e Donne dove spera di trovare l’amore e l’uomo della sua vita, ma purtroppo non riesce. È stata abbandonata dal papà quando era piccola e, per questo, ha sempre avuto un forte bisogno di amore. Ad oggi lavora come influencer. Per quanto riguarda la sua vita privata, è stata sposata fino al 2014 con l’immobiliarista Federico Manzolli che l’ha resa madre di Penelope (2013). Oggi è fidanzata con Carlo.

La lotta di Sabrina Ghio contro il tumore

Come ogni influencer, Sabrina Ghio è abituata a condividere la sua vita e le sue giornate con i follower tramite le storie di Instagram. Per questo, la Ghio non ha potuto far finta di niente ed, alla fine, ha voluto renderli partecipi del tumore che, circa un anno fa, l’ha colpita e contro cui sta lottando con tutte le sue forze.

Un fulmine a ciel sereno: un giorno stai bene e sei felice, il giorno dopo ti ritrovi a lottare contro un male più grande di te: “Nel giro di tre o quattro mesi quello che ho si sarebbe trasformato in un tumore..”.

Nonostante questo, Sabrina non si è persa d’animo ed ha trovato la forza per lottare e cercare di vincere grazie all’aiuto ed all’amore della sua famiglia, del suo compagno e della figlia.

Sabrina Ghio pronta per sposarsi?

Sabrina Ghio ha trovato l’amore con Carlo che rappresenta una presenza costante nella sua vita. Ora più che mai è pronto a supportarla ed aiutarla durante la sua lotta contro il tumore: “A volte ho paura di parlare della felicità che mi dà perché ogni volta che ho detto qualcosa ad alta voce è sempre finito. Mi ritengo fortunata ad averlo come compagno e con mia figlia è sempre amorevole”.

I due sognano di diventare marito e moglie con Sabrina sicura che Carlo sia l’uomo della sua vita. Ma in comune hanno, soprattutto, un altro progetto: quello di avere un figlio e regalare un fratellino o una sorellina alla piccola Penelope.